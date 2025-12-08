Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος στολισμός σε σπίτι με 20.000 λαμπιόνια
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος στολισμός σε σπίτι με 20.000 λαμπιόνια

 08.12.2025 - 09:14
Εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος στολισμός σε σπίτι με 20.000 λαμπιόνια

Με χιλιάδες λαμπιόνια και λεπτομερή σχεδιασμό, ένας κάτοικος του Χαλανδρίου έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία του σε εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο θέαμα, συνεχίζοντας μία παράδοση που κρατά από το 2002. Ο φετινός στολισμός αριθμεί περίπου 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο ιδιοκτήτης, κ. Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», όπως εξήγησε, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός. Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, με αποτέλεσμα όπως αναφέρουν οι κάτοικοιπολλά παιδιά να συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να δουν τον φωτισμένο στολισμό.

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Ο κ. Βασίλης δεν εργάζεται μόνος του. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε χθες στις 20:00.

Όπως εξήγησε, η παράδοση ξεκινά το 2002, ενώ από το 2015 ανανεώνει συστηματικά τον σχεδιασμό, δημιουργώντας κάθε χρονιά διαφορετικό μοτίβο. Ο κ. Βασίλης αναμένεται να παρουσιάσει και φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους στολισμούς, ώστε –όπως λέει– να γίνει «αναδρομή και σύγκριση» των παλαιότερων ετών.

Τη λάμψη του σπιτιού του κ. Βασίλη φαίνεται πως «ζήλεψε» και ένα αυτοκίνητο που εντόπισε ο φακός φίλου τηλεθεατή του ΕΡΤnews και των ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

Το στολισμένο αυτοκίνητο βρισκόταν επί της Λ. Μεσογείων αλλά… λογικά φαίνεται και από τους γύρω δρόμους!

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Χειροπέδες σε 30χρονο Ε/κ κατάδικο
Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της
Συναγερμός στη Λεμεσό: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα - Καταστράφηκαν ολοσχερώς
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Καταιγίδες και χαλάζι εν μέσω κίτρινης προειδοποίησης - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Νίκος Καρβέλας: Γιόρτασε στην Άννα Βίσση την ονομαστική του εορτή συνοδευόμενος από την Έλενα Φερεντίνου

 08.12.2025 - 09:10
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στη Λεμεσό: Έφυγε από την ζωή ο Χριστάκης Ματθαίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 08.12.2025 - 09:38
LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

Ολοκληρώθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που άρχισε στις 9:00 το πρωί, μετά τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής. Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης/παραλαβής των Υπουργείων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

  •  08.12.2025 - 08:55
VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή

VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή

  •  08.12.2025 - 09:01
Ο ενδιάμεσος χώρος στο χείλος της αποσύνθεσης: Παιχνίδια ισχύος του Νικόλα και οι φυγόκεντρες τάσεις

Ο ενδιάμεσος χώρος στο χείλος της αποσύνθεσης: Παιχνίδια ισχύος του Νικόλα και οι φυγόκεντρες τάσεις

  •  08.12.2025 - 06:31
Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην παλιά Λευκωσία - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα άνδρας

Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην παλιά Λευκωσία - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα άνδρας

  •  08.12.2025 - 08:12
Ποιες συσκευές «τρώνε» περισσότερο ρεύμα στο σπίτι - Χρήσιμα tips για να μειώσεις την κατανάλωση

Ποιες συσκευές «τρώνε» περισσότερο ρεύμα στο σπίτι - Χρήσιμα tips για να μειώσεις την κατανάλωση

  •  08.12.2025 - 06:32
Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της

Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της

  •  08.12.2025 - 06:34
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

  •  08.12.2025 - 08:38
Συγκινητικό: Nέα καφετέρια στη Λευκωσία θα λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

Συγκινητικό: Nέα καφετέρια στη Λευκωσία θα λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.12.2025 - 08:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα