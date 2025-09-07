Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις διαφοροποιήσεις που η Κυβέρνηση προτίθεται να κάνει, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διαβούλευσης, ενώ επανέλαβε τη θέση του για απόσυρση της μεταρρύθμισης, σε περίπτωση που αυτή διαφοροποιηθεί και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της Κυβέρνησης, επιμένοντας, ωστόσο στην ημερομηνία εφαρμογής της από 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με όσα είπε στον «Φ», η πρόνοια που προέβλεπε καθορισμό μισθών επιχειρηματικών στελεχών από τον Έφορο Φορολογίας θα αντικατασταθεί με καθορισμό άλλων, πιο συγκεκριμένων μηχανισμών, και θα προστεθούν κι άλλες ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά το σφράγισμα επιχειρήσεων.

«Αυξάνουμε τον αριθμό των φορολογουμένων που δεν θα πληρώνουν φόρο, από 45% που είναι σήμερα στο 60%. Το να μην πληρώνεις φόρο καθόλου είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλη χώρα όπου οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο», σημείωσε ο Μάκης Κεραυνός.

Πρόσθεσε ότι έχουμε το πιο ψηλό αφορόλογητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από €19.500 που είναι σήμερα, θα γίνει €20.500. «Από εκεί και πέρα, για να βοηθήσουμε τις ευάλωτες ομάδες και τη μεσαία τάξη λαμβάνουμε υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του νοικοκυριού, για να δώσουμε πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, όπως είναι η παραχώρηση έκπτωσης €1000 για κάθε παιδί και κάθε φοιτητή, όχι μόνο στον σύζυγο αλλά και στη σύζυγο», ανέφερε.

Επίσης, είπε ότι δίνεται ελάφρυνση €1000 και στη σύζυγο και στον σύζυγο, σε περίπτωση που υπάρχει στεγαστικό εξυπηρετούμενο δάνειο πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, δίνεται πρόσθετη ελάφρυνση €1500 στον σύζυγο και στη σύζυγο για ανακαίνιση κατοικίας, για να γίνει το σπίτι πιο «πράσινο».

«Σταθμίζοντας τα πιο πάνω, το αφορολόγητο ξεπερνά τις €30.000», είπε, απαντώντας στις επικρίσεις ότι η φορολογική μεταρρύθμιση αφορά τους πλούσιους. Ακόμα, σημείωσε ότι το αφορολόγητο δεν μπορεί να πάει στις €24.500, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι το 75% των εργαζομένων δεν θα φορολογείται.

Όσον αφορά τη συνάντησή του με τους αρχηγούς κομμάτων, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός είπε ότι ελπίζει σε θετικές και εποικοδομητικές προτάσεις. «Είμαστε ανοιχτοί να τις υιοθετήσουμε. Όσον αφορά εμένα θα τους πω τις σκέψεις μας σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε να κάνουμε, ούτως ώστε εάν έχουν οποιαδήποτε ανησυχία να τη διασκεδάσουμε», ανέφερε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι αν η πρόταση της Κυβέρνησης διαφοροποιηθεί, είτε πριν κατατεθεί, είτε μετά που θα κατατεθεί στη Βουλή και δεν εξυπηρετείται ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια φορολογική μεταρρύθμιση έπειτα από 20 χρόνια, «αυτό που υπαγορεύει η κοινή λογική είναι να την αποσύρει».

Προϋπολογισμός: πολιτική πλεονασμάτων, αναπτυξιακά έργα κοινωνική πολιτική

«Μεγάλη έκπληξη» χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών το γεγονός ότι μέσα από τον προϋπολογισμό του 2026 συνεχίζεται η «ορθή οικονομική πολιτική των πλεονασμάτων και της υπευθυνότητας», την ίδια ώρα που ενισχύονται οι αναπτυξιακές προσπάθειες και συντηρείται μία ευρεία κοινωνική πολιτική, παρά τις αρνητικές γεωπολιτικές συγκυρίες.

«Η δική μας οικονομία μέσα από τον προϋπολογισμό του 2026 θα συνεχίσει να είναι ανθεκτική και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυπριακού λαού», είπε.

ΑΤΑ και κρατικό μισθολόγιο

Ο Υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Όπως είπε, η στάση εργασίας κάνει πιο δύσκολο το κλίμα για να υπάρξει κατάληξη, την ώρα που ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 0,5% και δεν αφαιρεί από το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

«Τέτοιες απεργίες δημιουργούν προβλήματα στο εγχώριο ακαθάριστο προϊόν, που όταν μειώνεται ο παραγόμενος πλούτος οι πρώτοι που επηρεάζονται είναι οι εργαζόμενοι», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το κρατικό μισθολόγιο, είπε ότι στον προϋπολογισμό του 2025 το κόστος των δημοσίων υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης ήταν λιγότερο από το 2024 και πολύ λιγότερο από τα προηγούμενα χρόνια. «Το ίδιο θα γίνει και με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026», είπε, σημειώνοντας ότι το κρατικό μισθολόγιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Αυτό, όπως ανέφερε, είναι εφικτό μέσα από τη διαφοροποίηση σχεδίων υπηρεσίας, την κατάργηση θέσεων που δεν εξυπηρετούν πλέον, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις. Είπε, επίσης, πως «τρέχουν» οι μελέτες για τη δομή του κρατικού μισθολογίου και τη συχνότητα της παραχώρησης των προσαυξήσεων.

Βασιλικό και εξωγενείς κρίσεις

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο τερματικό του Βασιλικού, σημειώνοντας ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους δημοσιονομικούς κίνδυνους για τα δημόσια οικονομικά, καθώς έχει «παγώσει». Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, μετά την έκθεση των Γάλλων εμπειρογνωμόνων θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον του έργου.

Σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις στις οικονομίες της Γαλλίας και της Γερμανίας και αν αυτές θα επηρεάσουν την κυπριακή οικονομία, ο κ. Κεραυνός, σημείωσε πως η χώρα κατάφερε και δημιούργησε πλεονάσματα για να αντιμετωπίσει πιθανές τέτοιες καταστάσεις και για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, το οποίο μειώνεται ραγδαία φτάνοντας κάτω του 60%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ