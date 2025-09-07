Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασταθής εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε χαλάει ο καιρός

 07.09.2025 - 17:36
Ασταθής εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε χαλάει ο καιρός

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασταθής αέρια μάζα αναμένεται ιδιαίτερα την Τρίτη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Την Τετάρτη, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Συνεχίζει η πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη βορειοανατολικά της κοινότητας Μουτταγιάκα στη Λεμεσο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 07 Σεπτεμβρίου. 

