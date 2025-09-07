Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λεμεσό - Κινδύνευσαν κατοικίες και υποστατικά

 07.09.2025 - 18:07
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λεμεσό - Κινδύνευσαν κατοικίες και υποστατικά

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στη Λεμεσό, βορειοανατολικά της κοινότητας Μουτταγιάκα. 

Επιχειρούν 11 πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας και Πυρ. Σταθμού Βασιλικού.
 
Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστηρίζουν το Τμήμα Δασών με 10 πυροσβεστικά οχήματα, 1 φορητή μονάδα πυρόσβεσης, 62 άτομα προσωπικό και τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών στο μέρος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας με 2 Φ.Μ.Π., η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με καδενοφόρο όχημα και υδροφόρα, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, καθώς επίσης και οι εθελοντικές ομάδες Kitas Weather, SupportCY, ETEA, SOS και Διάσωση1.
 
Κινδύνευσαν και προστατεύθηκαν μεμονωμένες κατοικίες και υποστατικά.
 
Ενεργοποιήθηκαν τα Σχέδια ΠΥΡΣΟΣ και Ίκαρος 2 με έντεκα πτητικά μέσα.
 
Ισχυρές δυνάμεις θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή. 
 

