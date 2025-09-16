Ecommbx
Πασίγνωστο ταβερνάκι μετακόμισε σε νέο χώρο και είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί - Πρωταγωνιστής ο... μεζές

 16.09.2025 - 10:35
Πασίγνωστο ταβερνάκι μετακόμισε σε νέο χώρο και είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί - Πρωταγωνιστής ο... μεζές

Η αγαπημένη Ταβέρνα Τρίμιθος γύρισε σελίδα και ξεκίνησε ένα νέο γευστικό ταξίδι, σε έναν ολοκαίνουργιο χώρο που συνδυάζει την παραδοσιακή φιλοξενία με τη γοητεία της κυπριακής υπαίθρου.

Πλέον θα μας βρείτε στην οδό Παναγίας Ελαιούσης 25, Αγία Άννα Λάρνακας, 7641, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία που απέχει μόλις λίγα λεπτά από τη Λάρνακα – προς το Καλό Χωριό – ενώ από Λευκωσία η πρόσβαση γίνεται εύκολα μέσω Μοσφιλωτής και Ψευδά. Το άνετο πάρκινγκ κάτω από τα πεύκα και η ζεστή ατμόσφαιρα της ταβέρνας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για οικογένειες, φίλους και παρέες.

Στην Τρίμιθος, ο μεζές είναι πρωταγωνιστής. Πλούσιες ποικιλίες που ξεκινούν από σπιτικά ορεκτικά και δροσερές σαλάτες, και κορυφώνονται με ζουμερά, καλοψημένα κρεατικά, συνθέτουν ένα τραπέζι γεμάτο γεύση, αυθεντικότητα και μεράκι.

Η νέα μας τοποθεσία φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την καλή κυπριακή κουζίνα και την παραδοσιακή φιλοξενία. Με λαχταριστούς μεζέδες, φιλόξενο περιβάλλον και αυθεντικές γεύσεις, η Ταβέρνα Τρίμιθος σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων που θα θυμάστε.

Διεύθυνση: Παναγίας Ελαιούσης 25, Αγία Άννα Λάρνακας, 7641
Κρατήσεις: 99471219, 99347094

Ωράριο Λειτουργίας
Τρίτη – Σάββατο: 18:00 – 01:00
Κυριακή: 12:00 – 18:00

trimithos.jpg
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της Έκθεσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO.

