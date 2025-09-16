Πασίγνωστο ταβερνάκι μετακόμισε σε νέο χώρο και είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί - Πρωταγωνιστής ο... μεζές

Πλέον θα μας βρείτε στην οδό Παναγίας Ελαιούσης 25, Αγία Άννα Λάρνακας, 7641, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία που απέχει μόλις λίγα λεπτά από τη Λάρνακα – προς το Καλό Χωριό – ενώ από Λευκωσία η πρόσβαση γίνεται εύκολα μέσω Μοσφιλωτής και Ψευδά. Το άνετο πάρκινγκ κάτω από τα πεύκα και η ζεστή ατμόσφαιρα της ταβέρνας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για οικογένειες, φίλους και παρέες.

Στην Τρίμιθος, ο μεζές είναι πρωταγωνιστής. Πλούσιες ποικιλίες που ξεκινούν από σπιτικά ορεκτικά και δροσερές σαλάτες, και κορυφώνονται με ζουμερά, καλοψημένα κρεατικά, συνθέτουν ένα τραπέζι γεμάτο γεύση, αυθεντικότητα και μεράκι.

Η νέα μας τοποθεσία φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την καλή κυπριακή κουζίνα και την παραδοσιακή φιλοξενία. Με λαχταριστούς μεζέδες, φιλόξενο περιβάλλον και αυθεντικές γεύσεις, η Ταβέρνα Τρίμιθος σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων που θα θυμάστε.

Διεύθυνση: Παναγίας Ελαιούσης 25, Αγία Άννα Λάρνακας, 7641

Κρατήσεις: 99471219, 99347094

Ωράριο Λειτουργίας

Τρίτη – Σάββατο: 18:00 – 01:00

Κυριακή: 12:00 – 18:00