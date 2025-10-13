Με υψωμένη γροθιά και λέγοντας «ευχαριστώ» έφτασε στο Ισραήλ ο Τραμπ - Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής.









Τον πρόεδρο των ΗΠΑ υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα. Οι τρεις τους είχαν, μάλιστα, συζήτησαν για αρκετά λεπτά.



Στην επιτροπή υποδοχής από αμερικανικής πλευράς ήταν η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, η ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.









Τη στιγμή, μάλιστα, που οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ομήρων ενημερώθηκαν για την προσγείωση του Air Force One, ξέσπασαν σε μια ιαχή «thank you» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.







Υπενθυμίζεται ότι η «Συμφωνία του Σαρμ ελ-Σέιχ» αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, με την αιγυπτιακή προεδρία να επισημαίνει πως οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής είναι:





- ο τερματισμός των εχθροπραξιών,

- η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και

- το «άνοιγμα μιας νέας σελίδας» στην περιφερειακή ασφάλεια.







«Ο πόλεμος τελείωσε, το καταλαβαίνετε;»

Λίγο πριν την απογείωση του Air Force One απο την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε».



«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα