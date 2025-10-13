Ecommbx
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών: Οι οικονομολόγοι Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ μοιράζονται το βραβείο

 13.10.2025 - 15:11
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών: Οι οικονομολόγοι Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ μοιράζονται το βραβείο

Οι οικονομολόγοι Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για την «εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία», όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών το μεσημέρι της Δευτέρας (13/10).

Το μισό βραβείο απονέμεται στον Τζοέλ Μόκιρ «για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό στους Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο των φετινών Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύριο δολάρια).

«Οι βραβευθέντες του 2025 στις οικονομικές επιστήμες μας έχουν διδάξει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Το έργο τους δείχνει ότι πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τις απειλές που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχή ανάπτυξη και να τις αντιμετωπίζουμε.

Αυτές οι απειλές μπορεί να προέρχονται από την κυριαρχία λίγων εταιρειών στην αγορά, τους περιορισμούς στην ακαδημαϊκή ελευθερία, την επέκταση της γνώσης σε περιφερειακό και όχι σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και από τα εμπόδια που θέτουν οι δυνητικά μειονεκτούσες ομάδες.

Εάν δεν ανταποκριθούμε σε αυτές τις απειλές, η μηχανή που μας έχει προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη, η δημιουργική καταστροφή, ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί – και θα χρειαστεί να συνηθίσουμε ξανά τη στασιμότητα. Μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό εάν λάβουμε υπόψη τις ζωτικές ιδέες των βραβευθέντων» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ακαδημία.

Ποιοι είναι οι νικητές 

Ο Τζοέλ Μόκιρ είναι Ολλανδός-Αμερικανός-Ισραηλινός ιστορικός της οικονομίας, καθηγητής οικονομικών και ιστορίας και κάτοχος της έδρας Robert H. Strotz στις τέχνες και τις επιστήμες στο Northwestern University από το 1994. Από το 2001, είναι επίσης Sackler Professorial Fellow στη Σχολή Οικονομικών Eitan Berglas του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Ο Φιλίπ Μάριο Αζιόν είναι Γάλλος οικονομολόγος και καθηγητής στο Collège de France, στο INSEAD, στο London School of Economics και στο Paris School of Economics. Από το 2002 έως το 2015, ήταν καθηγητής οικονομικών Robert C. Waggoner στο Πανεπιστήμιο Harvard. Πριν από αυτό, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, στο University College London, επίσημος συνεργάτης στο Nuffield College της Οξφόρδης και βοηθός καθηγητής στο Massachusetts Institute of Technology.

Ο Πίτερ Γουίλκινσον Χάουιτ είναι Καναδός οικονομολόγος. Είναι καθηγητής κοινωνικών επιστημών Lyn Crost στο Πανεπιστήμιο Brown. Ο Χάουιτ είναι μέλος της Οικονομετρικής Εταιρείας από το 1994 και μέλος της Βασιλικής Εταιρείας του Καναδά από το 1992. Διετέλεσε πρόεδρος της Καναδικής Οικονομικής Ένωσης το 1993-1994 και ήταν εκδότης του περιοδικού Journal of Money, Credit, and Banking κατά την περίοδο 1997-2000.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

