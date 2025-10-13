Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του

Καθώς η τελετή προχωρούσε, τα ονόματα των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης που συνοδεύουν τον Τραμπ διαβάζονταν ένα προς ένα, προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους παρευρισκόμενους.

«Είναι μεγάλη τιμή, πολύ ωραίο το μέρος εδώ. Είμαστε εδώ σήμερα, ημέρα χαράς και ελπίδας. Μετά από δύο έτη σκότους και αιχμαλωσίας, 20 όμηροι γύρισαν σπίτι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο. «Τα όπλα σιωπούν» τόνισε προσθέτοντας ότι η περιοχή είναι τώρα «σε ειρήνη» και ελπίζουμε ότι θα παραμείνει έτσι «για πάντα». «Δεν πρόκειται μόνο για το τέλος πολέμου αλλά για το τέλος μίας εποχής τρομοκρατίας. Είναι η αρχή μιας μεγάλης ομόνοιας και μόνιμης αρμονίας για το Ισραήλ και όλα τα έθνη μιας περιοχής που σύντομα θα είναι πραγματικά υπέροχη. Το πιστεύω αυτό με όλη μου την καρδιά. Πρόκειται για την ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής».

Δείτε βίντεο από την ομιλία του Αμερικανού πρόεδρου και όσα έγιναν στην Κνεσέτ:

Μάλιστα, η ομιλία του Αμερικανού προέδρου - η οποία διήρκεσε πάνω από μία ώρα - διακόπηκε μετά από φωνές υπέρ της Παλαιστίνης δύο αριστερών μελών της Κνέσετ, του Όφερ Κασίφ και του Άιμαν Οντέ, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια. «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ τα μέλη της Κνέσετ φώναζαν το όνομά του.



Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τις αραβικές χώρες που βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις: Είναι «απίστευτη επιτυχία» που συνεργάστηκαν, δήλωσε. Τώρα «θα είναι η χρυσή εποχή του Ισραήλ» πρόσθεσε, καθώς και η «χρυσή εποχή» για ολόκληρη την περιοχή.

Στη συνέχεια, τόνισε: «Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε έναν άνθρωπο με εξαιρετικό θάρρος και πατριωτισμό, η συνεργασία του οποίου συνέβαλε τα μέγιστα στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής ημέρας. Ξέρετε, αυτός για τον οποίο μιλάω είναι μόνο ένας: ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου». Τον κάλεσε μάλιστα να σηκωθεί και είπε στην Κνέσετ ότι «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς». «Αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο» συμπλήρωσε. «Σ' ευχαριστώ πολύ, Μπίμπι. Καλή δουλειά».

Τα περισσότερα χειροκροτήματα κατά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου ήρθαν όταν είπε ότι σχεδόν ολόκληρη η περιοχή είχε εγκρίνει ένα σχέδιο για την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Το Ισραήλ με τη βοήθειά μας κέρδισε ό,τι μπορούσε»

Ο Τραμπ συνέχισε την ομιλία του ευχαριστώντας τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, τον σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ - ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, «αγαπά το Ισραήλ» - καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Είχαμε μερικούς απίστευτα καλούς ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτό» είπε.

Επιστρέφοντας στο θέμα του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε ότι «ο Μπίμπι μου τηλεφωνούσε πολλές φορές» ζητώντας όπλα – «τόσες πολλές φορές που το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό... αυτό οδήγησε στην ειρήνη» υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την επίθεση των ΗΠΑ σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν νωρίτερα φέτος. «Αφαιρέσαμε ένα μεγάλο σύννεφο από τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ» είπε. «Το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, κέρδισε ό,τι μπορούσε», προσθέτοντας ότι τώρα είναι η ώρα για «ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν: «Τους χτύπησαν από τη μία πλευρά, τους χτύπησαν από την άλλη, και ξέρετε ότι θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να συνάψουμε μια ειρηνευτική συμφωνία μαζί τους. Θα σας άρεσε αυτό; Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο. Γιατί πιστεύω ότι το θέλουν».

Ανέφερε το ταξίδι του στην Αίγυπτο αργότερα σήμερα, για το οποίο ο Τραμπ είπε ότι έχει ήδη αργήσει πολύ, και αστειεύτηκε για τη διάρκεια των ομιλιών που έγιναν πριν από αυτόν στο Κνέσετ.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει πολυάριθμους πολέμους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει «τώρα συμπεριλαμβανομένου και αυτού. Οι όμηροι επέστρεψαν, είναι ωραίο συναίσθημα, ωραίο να το λέω. Μόλις είπα για πρώτη φορά ότι οι όμηροι επέστρεψαν, είναι ωραίο να το λέω, αλλά όταν τερματίζεις οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, αυτό σημαίνει ότι δεν σου αρέσει ο πόλεμος».

Επιπλέον, χαιρέτισε το τέλος ενός «οδυνηρού εφιάλτη» μετά από δύο χρόνια πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα: «Από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι αυτή την εβδομάδα, το Ισραήλ ήταν μια χώρα σε πόλεμο, υπομένοντας βάρη που μόνο ένας περήφανος και πιστός λαός θα μπορούσε να αντέξει».

Ανανέωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, λέγοντας: «Να ξέρετε ότι η Αμερική σας συνοδεύει σε αυτούς τους δύο αιώνιους όρκους: να μην ξεχάσουμε ποτέ και να μην ξανασυμβεί ποτέ».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο «μακρύς και οδυνηρός εφιάλτης» έχει πλέον τελειώσει τόσο για τον ισραηλινό λαό όσο και για τους Παλαιστινίους. «Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή». «Σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, οι δυνάμεις του χάους, του τρόμου και της καταστροφής που μαστίζουν την περιοχή εδώ και δεκαετίες είναι πλέον αποδυναμωμένες, απομονωμένες και εντελώς ηττημένες».

Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι στο Λίβανο «το στιλέτο της Χεζμπολάχ» που στόχευε το Ισραήλ έχει καταστραφεί εντελώς: «Η κυβέρνησή μου υποστηρίζει ενεργά τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου και την αποστολή του να αφοπλίσει μόνιμα τις ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ...».

«Ο κόσμος αγαπά ξανά το Ισραήλ»

Αφού αστειεύτηκε για την καθυστέρησή του στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους αρκετών χωρών εκεί. «Μαζί έχουμε δείξει ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς μια ελπίδα που μπορούμε να ονειρευόμαστε, αλλά μια πραγματικότητα που μπορούμε να χτίζουμε μέρα με τη μέρα» ανέφερε.

Είπε ότι ελπίζει ότι περισσότερες χώρες της περιοχής θα υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τόνισε στον Νετανιάχου ότι «ο κόσμος αγαπάει ξανά το Ισραήλ».

Μίλησε επίσης για το πώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να σταματήσουν να δημιουργούν εχθρούς και να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν «ευκαιρίες και ευημερία»: Είπε ότι «αντί να κατασκευάζουν όπλα», οι χώρες της περιοχής πρέπει να επικεντρωθούν στην δαπάνη χρημάτων για σχολεία, ιατρική, βιομηχανία και τεχνητή νοημοσύνη.

«Ακόμη και στο Ιράν, του οποίου το καθεστώς έχει προκαλέσει τόσους θανάτους στη Μέση Ανατολή, το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας είναι ανοιχτό» είπε.

Πρότεινε στον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, προκαλώντας χειροκροτήματα στην αίθουσα. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον πρόεδρο της Κνεσέτ, είπε: «Αυτοί εδώ είναι δύο καλοί άνδρες», προτού στραφεί προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσθέσει: «Έχω μια ιδέα... γιατί δεν του δίνετε χάρη;» αναφερόμενος στις δικαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η φράση του προκάλεσε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τα μέλη της Κνεσέτ, με τον Τραμπ να διευκρινίζει αμέσως μετά: «Αυτό δεν ήταν μέσα στην ομιλία». Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε ότι «του είναι συμπαθείς αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα» και συνέχισε: «Απλώς φαίνεται να έχει τόσο πολύ νόημα».

Απευθυνόμενος ξανά προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος, ξέρεις γιατί; Επειδή ξέρεις πώς να κερδίζεις».

Πρόεδρος Κνεσέτ: Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, άνοιξε τη συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και τους επισκέπτες. «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έκανε περισσότερα για την ειρήνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οχάνα και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το αξίζει κάποιος άλλος περισσότερο από εσάς». «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και το κράτος του Ισραήλ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.

Ο Οχάνα, απευθυνόμενος στον Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «έναν γίγαντα της εβραϊκής ιστορίας» και πρόσθεσε πως «πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω, μέσα στην ομίχλη του χρόνου, για να βρούμε κάποιον αντίστοιχο». Περιέγραψε τον Αμερικανό πρόεδρο ως «σπάνιο κολοσσό» και σημείωσε ότι «το όνομά του θα χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα». Ο Οχάνα τόνισε ότι «ο εβραϊκός λαός θα τον θυμάται», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ένα έθνος που θυμάται».

Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το Ισραήλ

Έπειτα, καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και καλωσόρισε. «Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαήλ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» τόνισε, μιλώντας για πρόταση που τελειώνει τον πόλεμο πετυχαίνοντας όλους τους στόχους του Ισραήλ. «Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά», είπε.

«Σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών». «Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά της Χαμάς και του άξονα του Ιράν».

«Το τίμημα αυτών των νικών ήταν βαρύ. Σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί χάθηκαν. Άφησαν πίσω τους γονείς, συζύγους, παιδιά, αδέλφια. Τα γέλια τους χάθηκαν για πάντα. Στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών, θέλω να πω ότι ξέρω τον βαθύ σας πόνο, την ανείπωτη θλίψη που θα σας συνοδεύει στη ζωή της. Το κράτος του Ισραήλ σκύβει ταπεινά ενώπιόν σας. Λόγω των ηρώων το έθνος μας θα επιβιώσει, θα έχει ειρήνη».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και σε Αμερικανοϊσραηλινό τραυματία πολέμου, που βρισκόταν στην αίθουσα, και τον οποίο χειροκρότησαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ που σηκώθηκε όρθιος.

«Οι άνθρωποί μας είναι ισχυροί. Οι Ισραηλινοί είναι έθνος λιονταριών. Οι Εβραίοι έχουν βγει από τις στάχτες τους ξανά και ξανά και όταν ιδρύσαμε το κράτος του Ισραήλ είπαμε "ποτέ ξανά, ποτέ ξανά δεν θα είμαστε ανυπεράσπιστοι έναντι των εχθρών μας". Οι εχθροί μας κατανοούν πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Κατανοούν ότι το Ισραήλ είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Αυτά είναι τα αδιάσειστα θεμέλια της ειρήνης. Ειρήνη δια της ισχύος».

«Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι να έρθουμε εδώ» είπε και κατηγόρησε ότι σε πολλές χώρες υπέκυψαν στον αντισημιτισμό και στη Χαμάς. Ωστόσο, όπως είπε, καθοριστική ήταν η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ «και μέσα σε μία νύχτα άλλαξαν όλα». Όπως είπε, ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε να κάνει κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτό, έφερε τον κόσμο από πίσω του για να τον υποστηρίζει. Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ για τη συνεισφορά τους σε αυτή την προσπάθεια.

Η άφιξη Τραμπ στην Κνεσέτ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε γύρω στις 11 το πρωί στην Κνεσέτ, στο πλαίσιο της σύντομης επίσκεψής του στο Ισραήλ πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο και τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. Λίγο πριν από την ομιλία του στην ολομέλεια, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με οικογένειες ομήρων, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την παρακάτω φράση «Είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κτήριο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε «ναι» σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει.

«Είναι μια υπέροχη μέρα», δήλωσε καθώς στεκόταν δίπλα στον Νετανιάχου. «Αυτή είναι μια εντελώς νέα αρχή και πιστεύω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο». «Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα». Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρήσει την εκεχειρία, απάντησε: «Θα την τηρήσουν». «Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς», είπε αναφερόμενος στους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή». Στάθηκαν πολύ γενναίοι», συμπλήρωσε.

O Νετανιάχου χάρισε στον Τραμπ ένα χρυσό περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συναντήθηκε με συγγενείς των ομήρων και άκουσε συγκινημένος τις ιστορίες τους.

Τηλεφωνική συνομιλία Σίσι-Νετανιάχου παρουσία του Τραμπ

Λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ και του Νετανιάχου στην Κνεσέτ, ο Ισραηλινός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, η συνομιλία φέρεται να πραγματοποιήθηκε με μεσολάβηση του Τραμπ και, κατά τη διάρκειά της, ο Νετανιάχου αποδέχθηκε πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ στη Γάζα, που διεξάγεται σήμερα στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Ο Σίσι είχε αποφύγει να συνομιλήσει με τον Νετανιάχου καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και αρχικά δεν είχε προσκαλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στη σημερινή σύνοδο.

Θριαμβευτική άφιξη με υψωμένη γροθιά

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Ισραήλ λίγη ώρα αφού η Χαμάς άφησε ελεύθερους επτά από τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται η απελευθέρωση και των άλλων 13 ζωντανών ομήρων.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ. Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν «περήφανος» να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Κόκκινα καπέλα με σύνθημα «Τραμπ ο πρόεδρος της ειρήνης» στην Κνεσέτ

Λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ολομέλεια της Κνεσέτ, το προσωπικό του ισραηλινού κοινοβουλίου μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα, φτιαγμένα για να θυμίζουν εκείνα της καμπάνιας «Make America Great Again».

Τα καπέλα, που διανεμήθηκαν εντός του κτηρίου της Κνεσέτ, φέρουν τη φράση «Trump the peace president» («Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης») αντί για το διάσημο πλέον προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ομιλίας του Τραμπ ενώπιον των Ισραηλινών βουλευτών και λίγο πριν από τη μετάβασή του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ.

Πηγή: protothema.gr