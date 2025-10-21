Χειμερινή ώρα: Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου γυρνάμε ξανά τους δείκτες των ρολογιών μας

Σε ισχύ τίθεται την Κυριακή (26 Οκτωβρίου) η χειμερινή ώρα, όπως κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παρότι έχουν γίνει κατά καιρούς συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα κάποια οριστική απόφαση.