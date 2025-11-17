Απεργία δασκάλων: Οι οργανωμένοι γονείς καλούν την ΠΟΕΔ να κάνει δεύτερες σκέψεις - Απειλούν με μέτρα

Σε περίπτωση που η ΠΟΕΔ εμμένει στην απόφαση της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης θα συνέλθει εκ νέου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η απεργία αποτελεί αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα, το οποίο είναι σεβαστό, σημειώνεται όμως ότι "συνταγματικό δικαίωμα αποτελεί εξίσου και η εκπαίδευση, δικαίωμα το οποίο θίγεται κάθε φορά που οι εκπαιδευτικές διαδικασίες διακόπτονται".

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι το υπό συζήτηση σύστημα αξιολόγησης "έχει εξεταστεί εκτενώς και έχουν καταγραφεί συγκλίσεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές" και προσθέτει ότι η απεργία αναμένεται να επηρεάσει την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και να επιφέρει ταλαιπωρία σε μαθητές και γονείς.

"Σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να απεργούν, αλλά απαιτούμε παράλληλα τον ανάλογο σεβασμό προς τα παιδιά μας και προς εμάς τους ίδιους" αναφέρει η ανακοίνωση και προστίθεται ότι "η ευκολία με την οποία η ΠΟΕΔ επιχειρεί να ασκήσει πίεση προς τη Βουλή, επιβαρύνει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας".

"Αναμένουμε ότι θα υπάρξουν, με τη δέουσα σοβαρότητα, δεύτερες σκέψεις από πλευράς ΠΟΕΔ", καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ