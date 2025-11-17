Καιρός: Αυτή την ημέρα να αναμένουμε αύξηση στη θερμοκρασία αλλά και σκόνη - Αναλυτική πρόγνωση

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από αύριο στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Απόψε αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακά άνοδο και να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.