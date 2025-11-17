VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019
17.11.2025 - 21:30
17 Νοεμβρίου 2019. Σαν σήμερα, σύμφωνα με βρετανική επιστημονική μελέτη, καταγράφηκε στην Κίνα το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού, ένα γεγονός που κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα άλλαζε τον κόσμο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, στις 31 Δεκεμβρίου, οι κινεζικές αρχές εξέπεμψαν το πρώτο σήμα κινδύνου προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναφέροντας μυστηριώδη περιστατικά πνευμονίας στη Γουχάν.
Στις 7 Ιανουαρίου 2020, η Κίνα ανακοινώνει τον εντοπισμό ενός νέου κορωνοϊού, ο οποίος πολύσύντομα θα έθετε σε παγκόσμιο συναγερμό κυβερνήσεις, επιστήμονες και συστήματα υγείας.
Μέχρι τον Φεβρουάριο, 29 χώρες καταγράφουν κρούσματα. Τα σύνορα αρχίζουν να κλείνουν, ο πλανήτης μπαίνει σε τροχιά πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.
Η πανδημία φτάνει στην Κύπρο
Στις 9 Μαρτίου 2020, ανακοινώνονται τα δύο πρώτα κρούσματα στη χώρα μας. Λίγες ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση επιβάλλει τα πρώτα περιοριστικά μέτρα και η Κύπρος οδηγείται στο πρώτο ολοκληρωτικό lockdown.
Ακολουθούν μήνες αγωνίας. Η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα νοσηλευτήρια στη μεγαλύτερη δοκιμασία της σύγχρονης ιστορίας τους. Έξι μεγάλα κύματα, δεκάδες νεκροί, χιλιάδες κρούσματα και νοσηλείες.
Η αρχή του τέλους
Τον Μάιο του 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει το τέλος της κατάστασης διεθνούς έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο προειδοποιεί ότι η COVID-19 εξακολουθεί να αποτελεί πραγματική απειλή και πως η ανθρωπότητα πρέπει να μάθει να ζει με τον ιό.
