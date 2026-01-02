Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

«Δεν ξέρουμε τίποτε για την Αλίκη, ήθελα να μπω να την ψάξω αλλά δεν με άφησαν»: Όσα ανεφέρει ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται

 02.01.2026 - 13:27
«Δεν ξέρουμε τίποτε για την Αλίκη, ήθελα να μπω να την ψάξω αλλά δεν με άφησαν»: Όσα ανεφέρει ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται

 02.01.2026 - 13:27

«Δεν ξέρουμε τίποτα για την αδερφή μου, ακόμα» δήλωσε στο protothema.gr ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης Αλίκης που αγνοείται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κραν Μοντανά: 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται μετά την τραγωδία στο κλαμπ - Δείτε φωτογραφία

Ο ίδιος εξήγησε ότι γίνονται συνεχώς ταυτοποιήσεις των θυμάτων και σημείωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπό σου».

Περιγράφοντας πως βρέθηκαν στο Κραν Μοντανά και στο κλαμπ που έγινε η τραγωδία ο αδελφός της 15χρονης είπε: «Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα. Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ».

Μία ώρα πριν ξεσπάσει η φωτιά στο κλαμπ, ο Ρομέν Καλλέργης είχε τραβήξει μία φωτογραφία με την 15χρονη αδελφή του από το Κραν Μοντανά. Η φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr είναι η τελευταία που τράβηξαν μαζί τα δύο αδέρφια.

«Δεν ξέρουμε τίποτε για την Αλίκη, ήθελα να μπω να την ψάξω αλλά δεν με άφησαν»: Ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται στο protothema
 

Η ανήλικη που αγνοείται είναι η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία. Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε και ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021. Όπως αναφέρει ο ίδιος η 15χρονη βρισκόταν στο σημείο μαζί με τρεις φίλες της οι οποίες επίσης αγνοούνται.

 
«Δεν ξέρουμε τίποτε για την Αλίκη, ήθελα να μπω να την ψάξω αλλά δεν με άφησαν»: Ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται στο protothema
«Δεν ξέρουμε τίποτε για την Αλίκη, ήθελα να μπω να την ψάξω αλλά δεν με άφησαν»: Ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται στο protothema
 

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την Προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

