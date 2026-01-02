Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αργία της Πρωτοχρονιάς πέρασε αλλά κάποια καταστήματα παραμένουν κλειστά - Δείτε ποια mall και σουπερμάρκετ λειτουργούν σήμερα, 2 Ιανουαρίου

 02.01.2026 - 13:40
Δεύτερη μέρα του νέου χρόνου σήμερα και αρκετές επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

Παρόλο που δεν είναι επίσημη αργία η σημερινή μέρα, αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να παραμείνουν κλειστές λόγω και του όγκου εργασίας που είχαν τις προηγούμενες μέρες, παραμονές των γιορτών.

Υπεραγορές καθώς και γενικά καταστήματα είναι κλειστά σήμερα. Ωστόσο, η υπεραγορά Αλφαμέγα θα λειτουργήσει στις τουριστικές και εκτός πόλης περιοχές (Αστρομερίτης, Σκαρίνου, Τριμίκλινη, Μανδριά, Μαρίνα Λεμεσού και Μαρίνα Αγίας Νάπας), με το κανονικό τους ωράριο.

Κλειστές θα παραμείνουν και οι επιχειρήσεις αυτές εντός των εμπορικών κέντρων στα οποία ωστόσο θα λειτουργήσουν οι καφετέριες και τα εστιατόρια καθώς και η ψυχαγωγία.

Mall of Cyprus
Στις 2 Ιανουαρίου όπως και τα Θεοφάνεια τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να γιορτάσουν το νέο έτος με χαρά. Τα εστιατόρια και οι καφετέριες θα παραμείνουν ανοιχτά κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, για να απολαύσετε υπέροχα γεύματα και χαλαρωτικά καφέ με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Nicosia Mall

Στις 2 Ιανουαρίου και 6 Ιανουαρίου μέχρι τις 22:30 ενώ τα καταστήματα και σούπερμαρκετ θα είναι κλειστά.

The Mall of Egkomi
Εστιατόρια, καφέ και arcade θα είναι ανοιχτά στις 2 Ιανουαρίου και Θεοφάνεια.

Metropolis Mall at Larnaca
Στις 02 και 06 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής: υπεραγορά και retail & services κλειστά, καφέ και bakeries 08.30-22.00, και food court, εστιατόρια και διασκέδαση 10.00-20.00.

My Mall LIMASSOL
Στις 2 και 6 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ τα εστιατόρια και η ψυχαγωγία θα λειτουργούν κανονικά. Τις υπόλοιπες γιορτινές μέρες θα λειτουργήσει κανονικά.

Kings Avenue Mall
Τις γιορτές το Kings Avenue Mall θα λειτουργήσει κανονικά εκτός από τα καταστήματα που θα κλείσουν στις 2 και 6 Ιανουαρίου.

Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες είναι ανοικτές.

Πηγή: checkincyprus

