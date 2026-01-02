H ζωή δεν τελειώνει ποτέ - Ο 81χρονος που έγινε influencer με τις αισιόδοξες συμβουλές του στο TikTok: «Με αποκαλούν “παππού”»

«Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συνεχίζετε πάντα. Επαναλαμβάνω: Να συνεχίζετε πάντα. Γιατί; Γιατί σας αξίζει να δείτε τι θα συμβεί όταν η σκληρή δουλειά σας θα αποφέρει καρπούς» λέει ο Smith σε ένα βίντεό του. «Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του;» διερωτάται ο Βρετανός δημοσιογράφος του BBC. «Τα ευγενικά λόγια για θετική δράση, που γίνονται πηγή έμπνευσης».

Πώς όμως ανακάλυψε το TikTok στα 81 χρόνια του; «Κάποιος μου είπε ότι ο κόσμος είναι πραγματικά απογοητευμένος για το μέλλον. Άρχισα λοιπόν να γυρίζω δύο βίντεο την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το βράδυ, για τη θετική σκέψη. Από 10.000 followers τον Μάιο, ξαφνικά έφτασα το μισό εκατομμύριο, που ήταν πολύ εντυπωσιακό». Ο λόγος που πιστεύει ότι γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία είναι γιατί «ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ αρνητικό μέρος. Υπάρχουν πάρα πολλοί, ιδιαίτερα νέοι, που δεν μπορούν να δουν τίποτα θετικό για το μέλλον».

Όπως προσθέτει, όλα τα σχόλια που δέχεται είναι θετικά. «Κι αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Συνήθως βλέπεις σχόλια όπως “είχα ανάγκη να το δω αυτό σήμερα”, “είχα ανάγκη να το ακούσω αυτό σήμερα”, “σε ευχαριστώ πάρα πολύ”. Με αποκαλούν “παππού”».

Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε στο BBC: