Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΚραν Μοντανά: 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται μετά την τραγωδία στο κλαμπ - Δείτε φωτογραφία
ΔΙΕΘΝΗ

Κραν Μοντανά: 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται μετά την τραγωδία στο κλαμπ - Δείτε φωτογραφία

 02.01.2026 - 12:00
Κραν Μοντανά: 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται μετά την τραγωδία στο κλαμπ - Δείτε φωτογραφία

Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό μιας ανήλικης ελληνικής καταγωγής έχουν επιδοθεί συγγενείς και φίλοι, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στους 47 οι νεκροί στο μπαρ στο Κραν Μοντανά: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον εφιάλτη, «παγίδα θανάτου» η μια έξοδος διαφυγής

Η 15χρονη φέρεται να βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, με την οικογένειά της να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μέσω των social media για οποιαδήποτε πληροφορία.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε πάει στο μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες της. Η ανήλικη διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία. Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αργία της Πρωτοχρονιάς πέρασε αλλά κάποια καταστήματα παραμένουν κλειστά - Δείτε ποια mall και σουπερμάρκετ λειτουργούν σήμερα, 2 Ιανουαρίου
Βαρύ πένθος στην επιστημονική κοινότητα: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή αγαπημένη καθηγήτρια - Δείτε φωτογραφία
Μαύρη Πρωτοχρονιά για οικογένεια: Στο Μακάρειο 7χρονο κοριτσάκι μετά από σοβαρό τροχαίο - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας
«Σαρώνει» η γρίπη Α στην Κύπρο - Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων
Ραγδαίες εξελίξεις: Ανατροπή με τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ - Πώς έγινε η τραγωδία με την έκρηξη χειροβομβίδας
Ανείπωτη τραγωδία για πασίγνωστο ηθοποιό - Bρέθηκε νεκρή η 34χρονη κόρη του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στους 47 οι νεκροί στο μπαρ στο Κραν Μοντανά: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον εφιάλτη, «παγίδα θανάτου» η μια έξοδος διαφυγής

 02.01.2026 - 11:56
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Βόλτα πάνω σε τετράτροχη για την Κατερίνα Αγαπητού - Δείτε την να κάνει safari και sandboarding στο Ντουμπάι

 02.01.2026 - 12:13
VIDEO - ΠτΔ: Αναλαμβάνουμε την Προεδρία ΕΕ σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

VIDEO - ΠτΔ: Αναλαμβάνουμε την Προεδρία ΕΕ σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την Προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - ΠτΔ: Αναλαμβάνουμε την Προεδρία ΕΕ σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

VIDEO - ΠτΔ: Αναλαμβάνουμε την Προεδρία ΕΕ σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

  •  02.01.2026 - 08:56
Μαύρη Πρωτοχρονιά για οικογένεια: Στο Μακάρειο 7χρονο κοριτσάκι μετά από σοβαρό τροχαίο - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας

Μαύρη Πρωτοχρονιά για οικογένεια: Στο Μακάρειο 7χρονο κοριτσάκι μετά από σοβαρό τροχαίο - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας

  •  02.01.2026 - 10:41
«Σαρώνει» η γρίπη Α στην Κύπρο - Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων

«Σαρώνει» η γρίπη Α στην Κύπρο - Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων

  •  02.01.2026 - 12:24
Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο: Δύο οι δράστες που άνοιξαν πυρ - Επέβαιναν σε μοτοσικλέτα - Πώς έγινε το περιστατικό

Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο: Δύο οι δράστες που άνοιξαν πυρ - Επέβαιναν σε μοτοσικλέτα - Πώς έγινε το περιστατικό

  •  02.01.2026 - 08:51
Η αργία της Πρωτοχρονιάς πέρασε αλλά κάποια καταστήματα παραμένουν κλειστά - Δείτε ποια mall και σουπερμάρκετ λειτουργούν σήμερα, 2 Ιανουαρίου

Η αργία της Πρωτοχρονιάς πέρασε αλλά κάποια καταστήματα παραμένουν κλειστά - Δείτε ποια mall και σουπερμάρκετ λειτουργούν σήμερα, 2 Ιανουαρίου

  •  02.01.2026 - 13:40
Κραν Μοντανά: 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται μετά την τραγωδία στο κλαμπ - Δείτε φωτογραφία

Κραν Μοντανά: 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται μετά την τραγωδία στο κλαμπ - Δείτε φωτογραφία

  •  02.01.2026 - 12:00
Συντονισμένες επιχειρήσεις: Φόρεσαν χειροπέδες σε 7 πρόσωπα - Tους βρήκαν με μαχαίρια και ναρκωτικά

Συντονισμένες επιχειρήσεις: Φόρεσαν χειροπέδες σε 7 πρόσωπα - Tους βρήκαν με μαχαίρια και ναρκωτικά

  •  02.01.2026 - 09:49
Κύπρος: Αυτό είναι το πρώτο μωράκι του 2026 - Που γεννήθηκε και πώς το ονόμασαν - Δείτε φωτογραφία

Κύπρος: Αυτό είναι το πρώτο μωράκι του 2026 - Που γεννήθηκε και πώς το ονόμασαν - Δείτε φωτογραφία

  •  02.01.2026 - 09:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα