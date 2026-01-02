Κραν Μοντανά: 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται μετά την τραγωδία στο κλαμπ - Δείτε φωτογραφία

Η 15χρονη φέρεται να βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, με την οικογένειά της να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μέσω των social media για οποιαδήποτε πληροφορία.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε πάει στο μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες της. Η ανήλικη διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία. Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

