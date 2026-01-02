Στους 47 οι νεκροί στο μπαρ στο Κραν Μοντανά: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον εφιάλτη, «παγίδα θανάτου» η μια έξοδος διαφυγής

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 47, σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Πέντε από τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της εκτεταμένης φύσης των εγκαυμάτων. Ο νέος απολογισμός σηματοδοτεί αύξηση σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα από τις ελβετικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για περίπου 40 νεκρούς. Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, 10 Ιταλοί υπήκοοι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μετά τη φωτιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Μιλάνο για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη φροντίδα.
Την ίδια ώρα, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής των θεμάτων ασφάλειας του καντονιού Βαλέ, όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό θέρετρο, δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL: «Υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των νεκρών είναι τρομακτικός και μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερος». Οι αρχές εκτιμούν ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται πολλοί νέοι άνθρωποι.
Συνεχίζεται η διαδικασία αναγνώρισης
Οι έρευνες και οι διαδικασίες αναγνώρισης συνεχίζονται, καθώς οι συνθήκες που επικράτησαν κατά τη φωτιά δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των ιατροδικαστικών αρχών. Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.
«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (...) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.
«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.
Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.
Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.
Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με πυροτεχνήματα πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.
«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.
Το BFM πρόβαλε ένα βίντεο μια έναν σερβιτόρο να μεταφέρει ένα μπουκάλι σαμπάνιας με ένα αναμμένο «σπινθηροβόλο κερί» στο μπαρ, σε συμφωνία με τις μαρτυρίες.
Σκηνές απόλυτου χάους
Όσο περνούν οι ώρες, κάνουν τον γύρο ελβετικών και γερμανικών μέσων ολοένα περισσότερες μαρτυρίες θαμώνων και περαστικών από το Κραν Μοντανά. Ο 19χρονος δάσκαλος σκι Τιμ Στέφενς ήταν έξω ακριβώς από το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά. Μιλώντας στo ελβετικό μέσο 20 Minutes αναφέρει: «Οι άνθρωποι έσπευσαν στις σκάλες για να βγουν έξω. Ήταν άσχημα. Όλοι καμένοι. Τα ρούχα τους κατεστραμμένα από φωτιά. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Οι κραυγές... καθόλου ωραία, καθόλου ωραία!».
Ένας άλλος νέος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στην εφημερίδα Tagesanzeiger ότι ο χώρος γύρω από το μπαρ έμοιαζε με «εμπόλεμη ζώνη» και περιγράφει έναν «πυκνό, μαύρο καπνό να βγαίνει από το μπαρ, ανθρώπους να έχουν πάρει φωτιά, νεκρούς στο πάτωμα. Τοπίο Αποκάλυψης».
Ντόπιοι και τουρίστες αναφέρουν ότι στο Κραν Μοντανά ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, όλοι είναι έξω, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το ίδιο και τα μαγαζιά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ξέσπασε η φωτιά.
Το σύστημα πυρασφάλειας στο μικροσκόπιο
Όπως σημειώνει η εφημερίδα Bild, μετά τις πρώτες εικόνες-σοκ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε ΜΜΕ, τίθενται πια πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας στο συγκεκριμένο μαγαζί.
Πελάτης του μπαρ ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μια πόρτα διαφυγής και στην έξοδο επικρατούσε το αδιαχώρητο. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι και στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια συγκεκριμένα, είχε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σε μια κατάσταση αμόκ στο εν λόγω υπόγειο.
Σύμφωνα με την Bild, στην Ελβετία οι αυστηροί κανόνες πυρασφάλειας ορίζονται από συγκεκριμένες οδηγίες που θεσπίζουν τα καντόνια. Για χώρους συνάθροισης αυτού του μεγέθους, δηλαδή για χώρους διασκέδασης άνω των 100 ατόμων, ισχύουν εξαιρετικά αυστηροί κανόνες.
Πρέπει πχ. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, ανεξάρτητες πόρτες διαφυγής που να οδηγούν απευθείας σε εξωτερικό χώρο ή σε σκάλες. Μόνο μια έξοδος διαφυγής, όπως στο συγκεκριμένο μπαρ, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «παγίδα θανάτου» σε περίπτωση έκρηξης ή αποπνικτικού καπνού.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα