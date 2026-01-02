Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο 116% της κανονικής η βροχόπτωση Δεκεμβρίου

 02.01.2026 - 12:37
Στο 116% της κανονικής για τον μήνα ανήλθε η μέση ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 8.00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 8.00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου ανήλθε στα 122,8 χιλιοστά, σε σύγκριση με 105,6 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα.

Η συνολική βροχόπτωση από την 1η Οκτωβρίου, που είναι η έναρξη του υδρολογικού έτους, μέχρι την 1η Ιανουαρίου ήταν 159,2 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 83% της κανονικής βροχόπτωσης για την περίοδο αυτή (191,6).

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης τον Δεκέμβριο σημειώθηκε στον σταθμό Πόλης Χρυσοχούς με 219,2 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 220% της κανονικής για τον μήνα Δεκέμβριο για τον συγκεκριμένο σταθμό, στην περιοχή Σταυρού της Ψώκας με 249,3 χιλιοστά - ποσοστό 154% της κανονικής, στον σταθμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία με 83,3 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 144% και στην Αθηένου, με 88,1 χιλιοστά και με ποσοστό επίσης 144% για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Για τον Ιανουάριο, μεταξύ της 1ης του μήνα και τις 8.00πμ της Παρασκευής, η μέση συνολική βροχόπτωση ήταν 0,1 χιλιοστό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την Προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

