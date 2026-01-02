Στο 116% της κανονικής η βροχόπτωση Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 8.00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου ανήλθε στα 122,8 χιλιοστά, σε σύγκριση με 105,6 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα.

Η συνολική βροχόπτωση από την 1η Οκτωβρίου, που είναι η έναρξη του υδρολογικού έτους, μέχρι την 1η Ιανουαρίου ήταν 159,2 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 83% της κανονικής βροχόπτωσης για την περίοδο αυτή (191,6).

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης τον Δεκέμβριο σημειώθηκε στον σταθμό Πόλης Χρυσοχούς με 219,2 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 220% της κανονικής για τον μήνα Δεκέμβριο για τον συγκεκριμένο σταθμό, στην περιοχή Σταυρού της Ψώκας με 249,3 χιλιοστά - ποσοστό 154% της κανονικής, στον σταθμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία με 83,3 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 144% και στην Αθηένου, με 88,1 χιλιοστά και με ποσοστό επίσης 144% για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Για τον Ιανουάριο, μεταξύ της 1ης του μήνα και τις 8.00πμ της Παρασκευής, η μέση συνολική βροχόπτωση ήταν 0,1 χιλιοστό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ