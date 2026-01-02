Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συντονισμένες επιχειρήσεις: Φόρεσαν χειροπέδες σε 7 πρόσωπα - Tους βρήκαν με μαχαίρια και ναρκωτικά

 02.01.2026 - 09:49
Συντονισμένες επιχειρήσεις: Φόρεσαν χειροπέδες σε 7 πρόσωπα - Tους βρήκαν με μαχαίρια και ναρκωτικά

Συνελήφθησαν εφτά πρόσωπα.

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, ως ακολούθως:

Δύο πρόσωπα ηλικίας 25 και 27 ετών συνελήφθησαν στη Λευκωσία, όταν μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά, στο οποίο επέβαιναν, εντοπίστηκε στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών συνελήφθη επίσης 39χρονος στην Πάφο.

Στην Πάφο συνελήφθησαν επίσης 45χρονος και 33χρονη, όταν μετά από έρευνα σε οικία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, για τις οποίες οι δύο δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως περιήλθαν στην κατοχή τους. Την ίδια στιγμή στην Πάφο, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, 36χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απειλής και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου.

Στην επαρχία Λευκωσίας συνελήφθη ένα πρόσωπο, ηλικίας 34 ετών, αφού εντός του οχήματός του εντοπίστηκαν μετά από σχετική έρευνα, δύο μαχαίρια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 450 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 600 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 38 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 129 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ 19 πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την Προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

