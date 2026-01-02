Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρύ πένθος στην επιστημονική κοινότητα: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή αγαπημένη καθηγήτρια - Δείτε φωτογραφία

 02.01.2026 - 09:59
Βαρύ πένθος στην επιστημονική κοινότητα: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή αγαπημένη καθηγήτρια - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου της καθηγήτριας Ιωάννας Κακουλλή.

Την είδηση θανάτου έκανε γνωστή, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την αγαπητή μας συνάδελφο, Καθηγήτρια Ιωάννα Κακουλλή, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Για το Ινστιτούτο Κύπρου, η απώλειά της είναι εξαιρετικά βαριά γιατί χάσαμε μια επιστήμονα διεθνούς κύρους, μια προσωπικότητα με ήθος, ποιότητα και καθαρό όραμα για την έρευνα και τον πολιτισμό.

Για την Κύπρο συνολικά αποτελεί απώλεια ενός πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου, μιας Κύπριας που τίμησε τη χώρα μας παγκόσμια, μεταφέροντας με συνέπεια και αξιοπρέπεια την επιστημονική της αριστεία, αλλά και την αγάπη της για τον τόπο.

Η Ιωάννα είχε σημαντική παρουσία στον χώρο της επιστήμης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιομετρίας, γεφυρώνοντας με μοναδικό τρόπο την τεχνολογία, την ιστορία και τη συντήρηση μνημείων και έργων τέχνης. Με το έργο της υπηρέτησε, όχι μόνο την ακαδημαϊκή γνώση, αλλά και τη βαθύτερη ανάγκη των κοινωνιών να προστατεύουν και να αναδεικνύουν την ιστορική τους κληρονομιά.

H απώλειά της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συμβολική και ουσιαστική βαρύτητα, καθώς η Ιωάννα επρόκειτο να ενταχθεί σύντομα πλήρως στο Ίδρυμά μας, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία. Η προοπτική της παρουσίας της στο Ινστιτούτο δεν ήταν απλώς μια προσθήκη στο επιστημονικό μας δυναμικό, αλλά μια ευκαιρία για νέες συνέργειες, για διεθνή δικτύωση, για έμπνευση και εξέλιξη.

Πέρα όμως από τίτλους, διακρίσεις και επιτεύγματα, αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για την ευγένεια, την καλοσύνη και τη διακριτική της δύναμη. Η Ιωάννα υπήρξε παράδειγμα αξιοπρέπειας και ουσιαστικής προσφοράς. Εργατική, σεμνή, με καθαρή ματιά και γνήσιο ενδιαφέρον για τους άλλους.

Επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Για εμένα, η Ιωάννα δεν είναι μόνο μια εξέχουσα επιστήμονας που είχα την τιμή να γνωρίσω και να συνεργαστώ. Είναι και μια γνώριμη μορφή από τα σχολικά μας χρόνια, μια μνήμη φωτεινή και γλυκιά. Τη θυμάμαι ως παιδί χαμογελαστό, ευγενικό, δραστήριο, πάντα με καλή διάθεση και σεβασμό προς όλους. Αυτές οι εικόνες επιστρέφουν τώρα με ιδιαίτερη ένταση και συγκίνηση.

Kαθώς τα χρόνια περνούν, καταλαβαίνουμε ακόμη περισσότερο πόσο σπάνιο είναι να συναντάς ανθρώπους που κρατούν την ίδια καθαρότητα ψυχής από την παιδική ηλικία μέχρι την κορυφή της διαδρομής τους. Η Ιωάννα ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στη μαμά της Ναδίνα, στα αδέλφια της Τατιάνα και Χριστόφορο και στον σύντροφο της Γιώργο Παγιάτα. ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥ ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ.

