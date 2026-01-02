Προσοχή - Αύξηση λοιμώξεων: Με άδεια οι προσωπικοί γιατροί και γέμισαν οι Πρώτες Βοήθειες - «Επικίνδυνη» η πτώση της θερμοκρασίας

Εξήγησε ότι η αύξηση των εποχικών λοιμώξεων είναι αναμενόμενη και διαβεβαίωσε ότι τα δημόσια νοσοκομεία είναι προετοιμασμένα για να τη διαχειριστούν.

«Τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς έχει παρουσιαστεί μια αυξημένη προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των δημόσιων νοσηλευτηρίων, όπως έχει συμβεί και κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων», είπε ο κ. Χαριλάου μιλώντας στο ΚΥΠΕ, εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσωπικοί γιατροί και οι ειδικοί γιατροί ήταν με άδεια αναπαύσεως και όλο του βάρος είχε πέσει στα ΤΑΕΠ.

«Λειτουργήσαμε τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης Ασθενών, όπου εξυπηρετήθηκαν με μεγάλη επάρκεια όλα τα μη επείγοντα περιστατικά χωρίς να υπάρχουν μεγάλοι χρόνοι αναμονής και ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την αυξημένη δραστηριότητα των εποχικών ιών και ειδικά της γρίπης Α, είπε ότι νοσηλεύονται κάποια περιστατικά στα δημόσια νοσοκομεία. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έγιναν νέες εισαγωγές αυτές τις μέρες, είπε ότι εισαγωγές για εποχικούς ιούς γίνονται καθημερινά και αφορούν κυρίως άτομα με συννοσηρότητες, ηλικιωμένα άτομα με χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα.

«Και είναι για αυτόν τον λόγο που συμβουλεύουμε τον κόσμο εκεί και όπου παρουσιάζει τα οποιαδήποτε συμπτώματα, παρόλο που δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, εντούτοις θα ήταν καλό να περιορίσουν τις κινήσεις τους, να αποφεύγουν τις συναθροίσεις, να αποφεύγουν να έρχονται σε άμεση επαφή με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και ειδικά με τους ηλικιωμένους, όπου οι ηλικιωμένοι όταν αρρωστήσουν πολύ πιο εύκολα μπορεί να οδηγηθούν στα νοσοκομεία για περαιτέρω περίθαλψη», πρόσθεσε ο κ. Χαριλάου.

Επεσήμανε, πάντως, ότι ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των περιστατικών, διαβεβαιώνοντας ότι «τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε αύξηση των περιστατικών και να προσφέρουν την πρέπουσα φροντίδα».

Δεδομένου ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα καταγράφηκαν τα τελευταία 24ωρα, ο κ. Χαριλάου ρωτήθηκε αν αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα περιστατικά. Εξήγησε ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τον κόσμο να συναθροίζεται σε κλειστούς χώρους, χωρίς να υπάρχει και ο κατάλληλος εξαερισμός και ότι αυτό πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για μετάδοση ιών ή λοιμώξεων.

«Είναι γι' αυτόν τον λόγο που κατά τη χειμερινή περίοδο έχουμε αυξημένα περιστατικά με τους εποχικούς ιούς και αυτό θα ήταν καλό όταν βρισκόμαστε σε τέτοιου είδους συναθροίσεις και ανοίγουμε τα παράθυρα ώστε να αερίζεται επαρκώς και ο χώρος», επανέλαβε, προσθέτοντας ότι στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνεται και το καλό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή άμεσης επαφής με άτομα ευάλωτης ομάδας ή με τα ηλικιωμένα άτομα, όταν κάποιος έχει εμφανίσει συμπτώματα.