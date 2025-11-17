Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA«Επιθετικό μάρκετινγκ»: Έγινε viral διαφήμιση κυπριακού καφενείου - «Δάχτυλο 2 ευρώ» - Δείτε φωτογραφία
ΠΑΡΑ-THEMA

«Επιθετικό μάρκετινγκ»: Έγινε viral διαφήμιση κυπριακού καφενείου - «Δάχτυλο 2 ευρώ» - Δείτε φωτογραφία

 17.11.2025 - 21:04
«Επιθετικό μάρκετινγκ»: Έγινε viral διαφήμιση κυπριακού καφενείου - «Δάχτυλο 2 ευρώ» - Δείτε φωτογραφία

Ένα χιουμοριστικό, αλλά άκρως viral post κάνει τον γύρο των κυπριακών social media, προκαλώντας γέλιο σε όσους έχουν την τύχη να το δουν.

Συγκεκριμένα, ένα κυπριακό καφενείο έγινε viral, αφού σε διαφημιστική ταμπέλα του έγραψε «Κυπριακός και δάχτυλο, 2 ευρώ».

Δείτε την φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «I Love CY Ρε»:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 49χρονη Μαρία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Ανατράπηκε όχημα μετά από τροχαίο - Στο νοσοκομείο δύο άτομα
«Επιθετικό μάρκετινγκ»: Έγινε viral διαφήμιση κυπριακού καφενείου - «Δάχτυλο 2 ευρώ» - Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις από Σπύρο Μαρτίκα: «Έκανα απόπειρα... Με είδε η Βρισηίδα από την κάμερα»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Λάρνακα με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε
VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Ανατράπηκε όχημα μετά από τροχαίο - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

 17.11.2025 - 20:50
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019

 17.11.2025 - 21:30
ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

Η δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola ΗΒC ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προς το Ινστιτούτο MountMed για την υλοποίηση του προγράμματος αναζωογόνησης των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού είναι ενισχυτική των δράσεων της πολιτείας και των κοινοτήτων και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας, βιώσιμης προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

  •  17.11.2025 - 20:33
VIDEO: Επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ - Όσα συζήτησαν Κόμπος και Ρούμπιο

VIDEO: Επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ - Όσα συζήτησαν Κόμπος και Ρούμπιο

  •  17.11.2025 - 19:59
Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

  •  17.11.2025 - 16:47
Αντίδραση Αννίτας για το σεξιστικό σχόλιο κατά της ΥΠΑΝ - «Οι άνθρωποι κρίνονται για το έργο τους και όχι με βάση το φύλο τους»

Αντίδραση Αννίτας για το σεξιστικό σχόλιο κατά της ΥΠΑΝ - «Οι άνθρωποι κρίνονται για το έργο τους και όχι με βάση το φύλο τους»

  •  17.11.2025 - 20:11
Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνά αποκλειστικά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών

Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνά αποκλειστικά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών

  •  17.11.2025 - 19:46
VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019

VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019

  •  17.11.2025 - 21:30
Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

  •  17.11.2025 - 17:32
Σχολικά λεωφορεία: Πως διαμορφώνονται τα δρομολόγια λόγω απεργίας - Οι αλλαγές

Σχολικά λεωφορεία: Πως διαμορφώνονται τα δρομολόγια λόγω απεργίας - Οι αλλαγές

  •  17.11.2025 - 20:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα