Σοκαριστική καταγγελία: Αλλοδαποί αρπάζουν γατάκια για να τα φάνε – «Εμείς τα καταναλώνουμε»

Το Κόμμα για τα Ζώα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι μέρος των καταγγελιών εμπεριέχει τον ισχυρισμό πως άτομα «αλλοδαπής» καταγωγής ενδέχεται να αρπάζουν μικρά γατάκια, με υποψίες για κατανάλωσή τους. Αν και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί επίσημα, το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί την Αστυνομία να προχωρήσει στην άμεση διερεύνηση των περιστατικών.

Όπως αναφέρει, στην κατοχή του υπάρχουν ήδη «έγκυρες πληροφορίες και μαρτυρίες» που αφορούν συγκεκριμένα περιστατικά. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον ζητηθούν, το Κόμμα είναι έτοιμο να τα καταθέσει επισήμως στο αρχηγείο της Αστυνομίας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, «Μεσημέρι και Κάτι», ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα, Κυριάκος Κυριάκου, αναφέρθηκε σε περιστατικό που συνέβη πριν από 15 μέρες και ήρθε σήμερα στην αντίληψή τους. «Πολίτης είδε αλλοδαπό να χτυπάει γατάκι στο κεφάλι, του έκανε παρατήρηση ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα μας, και αυτός απάντησε ‘Εμείς τα καταναλώνουμε’. Άρα συνδέοντας αυτά τα γεγονότα, θέλουμε η Αστυνομία για τα Ζώα να πάνε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και να συλληφθούν και να ανακριθούν. Πρέπει να σεβαστούν τη χώρα στην οποία διαμένουν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Κυριάκου τα περιστατικά αυτά έγιναν στην πόλη της Λευκωσίας ενώ παρόμοιες καταγγελίες είχαν γίνει στο παρελθόν και για σκυλάκια, μέχρι και για γουρουνάκι που κάποιος έσφαξε στην αυλή του.

