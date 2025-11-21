Ecommbx
Οκτώ παράγοντες που μας κλέβουν χρόνια ζωής – Δεν σχετίζονται με προβλήματα υγείας
ΥΓΕΙΑ

Οκτώ παράγοντες που μας κλέβουν χρόνια ζωής – Δεν σχετίζονται με προβλήματα υγείας

 21.11.2025 - 12:33
Οκτώ παράγοντες που μας κλέβουν χρόνια ζωής – Δεν σχετίζονται με προβλήματα υγείας

Έχετε μήνες να συναντηθείτε με συγγενείς και φίλους; Η δυσαρέσκεια και η απομόνωση που αισθάνεστε μπορεί να σας μειώσει το προσδόκιμο ζωής. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν νιώθετε ότι δεν εισπράτετε το σεβασμό που σας αξίζει από συναδέλφους ή και συγγενείς.

Με άλλα λόγια το προσδόκιμο ζωής επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες που ουδεμία σχέση έχουν με τον ιατρικό μας φάκελο, αλλά σχετίζονται στενά με την ψυχική υγεία και τα συναισθήματα που βιώνουμε.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια εστιάζουν σε οκτώ απρόσμενους κοινωνικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η μοναξιά, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς επαφές με την οικογένεια, καθώς και η διαβίωση σε γειτονιές με πολλά σκουπίδια ή αίσθηση ότι ο περίγυρός σας δεν σας φέρεται με σεβασμό.

Μάλιστα με βάση τα ευρήματά τους οι ερευνητές δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο δέκα ερωτήσεων που βασίζεται στην ηλικία, το φύλο και κοινωνικά χαρακτηριστικά με σκοπό την πρόβλεψη της μακροζωίας όπως εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής Δρ Sachin Shah στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Ποιοι είναι οι οκτώ παράγοντες που προβλέπουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου; Σε αυτούς συγκαταλέγονται:

  • η ελλιπής καθαριότητα της γειτονιάς
  • η απουσία ελέγχου στα οικονομικά
  • η συνάντηση με τα παιδιά πιο αραιά από μια φορά το χρόνο
  • η ανεργία
  • η έλλειψη εναχολήσης και δραστηριοτήτων με τα παιδιά
  • η απουσία εθελοντισμού
  • η αίσθηση απομόνωσης και μοναξιάς
  • η αντιμετώπιση των άλλων χωρίς ευγένια και σεβασμό

Προηγούμενες έρευνες συσχετίζουν επίσης την μοναξιά με τη μείωση του προσδόκιμου ζωής και τη θεωρούν εξίσου επικίνδυνη με άλλους παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχα προηγούμενες έρευνες έχουν συσχετίσει και την ανεργία με αυξημένο στρες και μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα της περιοχής διαβίωσης αν και εκ πρώτης ματιάς δεν φαίνεται ο συσχετισμός με τη μακροζωία, μια δεύτερη ανάγνωση θα αποκαλύψει ότι η καθαριότητα της περιοχής αντανακλά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων, και κατά συνέπεια την πρόσβαση στο υπηρεσίες υγείας ήμια πιο υγιεινή διατροφή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Προηγούμενο άρθρο

Απόπειρα απαγωγής: Ισχυρίστηκε ότι ήταν πρώην υπουργός της Ουκρανίας ο 51χρονος - Συνεχίζονται οι έρευνες

 21.11.2025 - 12:30
Επόμενο άρθρο

Σοκαριστική καταγγελία: Αλλοδαποί αρπάζουν γατάκια για να τα φάνε – «Εμείς τα καταναλώνουμε»

 21.11.2025 - 12:45
ΠτΔ: «Πριν το τέλος του έτους συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό»

Δημιουργείται η υποδομή για θετικές προοπτικές σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως συμφωνήθηκε κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την κα Ολγκίν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πριν το τέλος του έτους θα συγκαλέσει σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου.

