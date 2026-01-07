Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΆδειες κυκλοφορίας: Ξεκινά σήμερα η ανανέωσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία, ποιο το πρόστιμο και τι απαιτείται -Όλες οι πληροφορίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άδειες κυκλοφορίας: Ξεκινά σήμερα η ανανέωσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία, ποιο το πρόστιμο και τι απαιτείται -Όλες οι πληροφορίες

 07.01.2026 - 11:14
Άδειες κυκλοφορίας: Ξεκινά σήμερα η ανανέωσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία, ποιο το πρόστιμο και τι απαιτείται -Όλες οι πληροφορίες

Ξεκινά σήμερα, 7 Ιανουαρίου, η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών (3), έξι (6), εννέα (9) και δώδεκα (12) μηνών. Η τελευταία ημέρα ανανέωσης θα είναι η Τετάρτη 11.03.2026 στις 23:59.

Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, θα επιβάλλεται επιβάρυνση ίση με το άθροισμα του ποσού των €10 και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας απαιτείται:

– Πιστοποιητικό καταλληλότητας

– Ασφάλεια

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση της οθόνης «Εκτύπωση Άδειας Κυκλοφορίας», στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, εντός στρογγυλού πλαισίου, ο μήνας και το έτος εκπνοής της ισχύος της άδειας και ο αριθμός εγγραφής του οχήματος. Στην περίπτωση που η διαδικασία δεν φτάσει μέχρι την εν λόγω οθόνη και υπάρξει διακοπή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διαδικασία θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να επαναληφθεί.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι το ΤΟΜ έχει προχωρήσει σε βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος πληρωμών, με επιπλέον επίπεδο ελέγχου έκδοσης των αδειών, βάσει των πληρωμών που πραγματοποιούνται.

Το ΤΟΜ συμβουλεύει τους πολίτες να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους έγκαιρα και, σε κάθε περίπτωση, να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το 2025 και δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2026, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ. Εάν δεν δηλωθεί η ακινητοποίηση του οχήματος συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας του οχήματος.

Οχήματα, για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2025 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα, θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ, εκτός εάν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το 2025 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2026 μέχρι τις 23:59 της 11.03.2026.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α), συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, προκειμένου να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εξαιρούνται:

 

(α) οχήματα που ανήκουν σε πρεσβείες

 

(β) ιδιωτικά λεωφορεία των πολυτέκνων

 

(γ) οχήματα που ανήκουν στα λατομεία

 

(δ) παλαιά οχήματα (αντίκες) με ειδική άδεια (που καταβάλλουν το ποσό των €25)

 

(ε) οχήματα που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη

 

(στ) οχήματα που ανήκουν σε άλλους οργανισμούς με κωδικό εξαίρεσης 04 (και δεν κατέχουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα του Τμήματος), για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την καταβολή των τελών της άδειας κυκλοφορίας.

 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρήση του διαδικτύου μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ) για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του ΤΟΜ, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση (π.χ. ενημέρωση για ανακλήσεις) σχετικά με τα οχήματά τους.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στα κατεχόμενα: Ανήλικος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πρόσωπα - «Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κρατά όπλο;» - Φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Ποτέ μην τα βάζετε στο πλυντήριο: 6 πράγματα που καταστρέφουν τη συσκευή
Θες μια εκδρομή; Αυτή είναι η ημερομηνία για τη Γιορτή του Μανταρινιού - Μην το χάσετε
Φειδίας Παναγιώτου: Ανοίγει πολιτικό γραφείο στην Κύπρο - Έτσι θα κάνεις αίτηση αν θες να εργαστείς για εκείνον - Δείτε βίντεο
Θλίψη για τον θάνατο του Εμμανουήλ Πετρίδη - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αρχιεπισκοπή: Θέμα ανυπακοής για Ιερά Σύνοδο η προσφυγή Τυχικού στα πολιτικά δικαστήρια

 07.01.2026 - 11:04
Επόμενο άρθρο

Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

 07.01.2026 - 11:20
Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Στο Προεδρικό ο Ζελένσκι - Σε εξέλιξη η συνάντηση με ΠτΔ

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Στο Προεδρικό ο Ζελένσκι - Σε εξέλιξη η συνάντηση με ΠτΔ

Στραμμένα στη Λευκωσία είναι όλα τα βλέμματα, καθώς θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας. Αυτή την στιγμή, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο όπου έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Στο Προεδρικό ο Ζελένσκι - Σε εξέλιξη η συνάντηση με ΠτΔ

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Στο Προεδρικό ο Ζελένσκι - Σε εξέλιξη η συνάντηση με ΠτΔ

  •  07.01.2026 - 10:15
Αρχιεπισκοπή: Θέμα ανυπακοής για Ιερά Σύνοδο η προσφυγή Τυχικού στα πολιτικά δικαστήρια

Αρχιεπισκοπή: Θέμα ανυπακοής για Ιερά Σύνοδο η προσφυγή Τυχικού στα πολιτικά δικαστήρια

  •  07.01.2026 - 11:04
Άδειες κυκλοφορίας: Ξεκινά σήμερα η ανανέωσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία, ποιο το πρόστιμο και τι απαιτείται -Όλες οι πληροφορίες

Άδειες κυκλοφορίας: Ξεκινά σήμερα η ανανέωσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία, ποιο το πρόστιμο και τι απαιτείται -Όλες οι πληροφορίες

  •  07.01.2026 - 11:14
Σοκ στα κατεχόμενα: Ανήλικος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πρόσωπα - «Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κρατά όπλο;» - Φωτογραφία

Σοκ στα κατεχόμενα: Ανήλικος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πρόσωπα - «Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κρατά όπλο;» - Φωτογραφία

  •  07.01.2026 - 09:15
Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ

  •  07.01.2026 - 06:36
Τζόκερ: Βρέθηκαν τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους – Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

Τζόκερ: Βρέθηκαν τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους – Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

  •  07.01.2026 - 07:04
«Αστακός» η Λευκωσία: Αυτές τις ώρες κλείνουν δρόμοι - Ποιος ο λόγος - Που θα απαγορεύεται η στάθμευση

«Αστακός» η Λευκωσία: Αυτές τις ώρες κλείνουν δρόμοι - Ποιος ο λόγος - Που θα απαγορεύεται η στάθμευση

  •  07.01.2026 - 06:56
Ταξιδεύεις στην Ευρώπη; Eκατοντάδες ακυρώσεις δρομολογίων σε αεροπλάνα και τρένα - Τι συνέβη

Ταξιδεύεις στην Ευρώπη; Eκατοντάδες ακυρώσεις δρομολογίων σε αεροπλάνα και τρένα - Τι συνέβη

  •  07.01.2026 - 09:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα