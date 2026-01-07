Στο εδώλιο η συνοδηγός του οχήματος που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα το 2022 στη Θεσσαλονίκη

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει την κοπέλα στον τόπο του δυστυχήματος. Η νεαρή δικάζεται, καθώς κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε ο πατέρας και η μητέρα της άτυχης Έμμας.

Η 23χρονη -σήμερα- ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, ο οποίος μαζί με τη συνοδηγό εγκατέλειψαν τον τόπο του δυστυχήματος, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τότε, προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Ο οδηγός έχει καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε κάθειρξη 16,5 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όσον αφορά την 23χρονη και την κατηγορία για υπόθαλψη, αφορά το ότι δεν ενημέρωσε τις αρχές, ούτε απέτρεψε τον 30χρονο από το να φύγει από τον τόπο του δυστυχήματος και να κρύψει τα ίχνη του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα