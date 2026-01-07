Ecommbx
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων

 07.01.2026 - 10:20
Στο πένθος έχει βυθιστεί η περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα στην είδηση του θανάτου, σε ηλικία μόλις 31 ετών του Κώστα Μαχμουντέ, μετά από φοβερό τροχαίο που έλαβε χώρα χθες βράδυ, ανήμερα των Φώτων.

Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.

Ο Κώστας ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

Σήμερα η επίσημη ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας - Δείτε βίντεο από την άφιξη Ζελένκσι στην Κύπρο

 07.01.2026 - 10:15
Στο εδώλιο η συνοδηγός του οχήματος που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα το 2022 στη Θεσσαλονίκη

 07.01.2026 - 10:52
Στραμμένα στη Λευκωσία είναι όλα τα βλέμματα, καθώς θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας.

