Πένθος σε ιατρείο στην Κύπρο: Πέθανε η Μαρία Βερεσιέ - «Ήταν πάντα πρόθυμη να προσφέρει» - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το ιατρείο στο οποίο εργαζόταν, «η Μαρία υπηρέτησε για χρόνια με χαμόγελο, ευσυνειδησία και πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Ήταν πάντα πρόθυμη να προσφέρει, να βοηθήσει, να σταθεί δίπλα στους ασθενείς μας με καλοσύνη και σεβασμό. Εργατική, δυναμική και βαθιά αφοσιωμένη στο καθήκον της, πάλεψε με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία. Υπήρξε αγωνίστρια μέχρι το τέλος και στάθηκε συμπαραστάτης σε πολλούς ασθενείς μας που αντιμετώπιζαν παρόμοιες δοκιμασίες, δίνοντάς τους κουράγιο και ελπίδα μέσα από τη δική της στάση ζωής».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ. στην εκκλησία της Σφαλαγγιώτισσας, στη Λεμεσό.

«Μαρία μας, σ’ ευχαριστούμε για την αγάπη, την καλοσύνη και τη δύναμη που μας έμαθες. Να πας ήσυχα στο φως. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό», καταλήγει η ανακοίνωση.