Ζεστό τσάι: Ποια βότανα ανακουφίζουν από κρυολόγημα και γρίπη

Τα βότανα που κάνουν τη διαφορά

Πριν καταφύγετε σε φάρμακα, αναζητήστε φυσικούς συμμάχους, που μπορούν να σας ανακουφίσουν αποτελεσματικά από τη συμφόρηση. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα βότανα ξεχωρίζουν για τις ευεργετικές τους ιδιότητες:

➤ Το τζίντζερ ζεσταίνει τον οργανισμό και βοηθά στη μείωση της φλεγμονής, ανακουφίζοντας τον ερεθισμένο λαιμό και τη ναυτία.

➤ Το χαμομήλι καταπραΰνει, συμβάλλει σε πιο ποιοτικό ύπνο και χαλαρώνει το νευρικό σύστημα.

➤ Το φασκόμηλο είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση, γι’ αυτό και θεωρείται ιδανικό για τον ερεθισμένο λαιμό.

➤ Το τίλιο βοηθά στη χαλάρωση και μπορεί να συμβάλει στη μείωση του πυρετού και της έντασης.

➤ Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, που υποστηρίζουν τη φυσική άμυνα του οργανισμού.

➤ Το μέλι και λεμόνι είναι ο ιδανικός συνδυασμός – Η προσθήκη μελιού μαλακώνει τον λαιμό και προσφέρει ήπια αντιβακτηριακή δράση, ενώ το λεμόνι εμπλουτίζει το ρόφημα με βιταμίνη C, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό. Μαζί, κάνουν το τσάι ακόμα πιο αποτελεσματικό, αλλά και πιο ευχάριστο στη γεύση.

➤ Οι μικροί μοβ καρποί του μούρου χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική για την αντιμετώπιση του πυρετού και των αναπνευστικών λοιμώξεων. Τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρουσες μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωσή του σε μορφή συμπληρώματος, σιροπιού ή ροφήματος μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της έντασης και της διάρκειας των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος.

➤ Οι επουλωτικές ιδιότητες του δίκταμου είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Το ρόφημα δίκταμου μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη ανάρρωση του κοινού κρυολογήματος και του βήχα.

Μια απλή συνήθεια με ουσιαστικά οφέλη

Αν και το τσάι δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική αγωγή, λειτουργεί υποστηρικτικά και βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει πιο ήπια τα συμπτώματα. Είναι μια καθημερινή, φυσική συνήθεια, που προσφέρει φροντίδα, ζεστασιά και συμβάλλει στη συνολική ευεξία κατά την περίοδο της ανάρρωσης.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr