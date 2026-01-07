Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φειδίας Παναγιώτου: Ανοίγει πολιτικό γραφείο στην Κύπρο - Έτσι θα κάνεις αίτηση αν θες να εργαστείς για εκείνον - Δείτε βίντεο

 07.01.2026 - 09:57
Φειδίας Παναγιώτου: Ανοίγει πολιτικό γραφείο στην Κύπρο - Έτσι θα κάνεις αίτηση αν θες να εργαστείς για εκείνον - Δείτε βίντεο

Μια νέα πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο Φειδίας Παναγιώτου, με στόχο να ενδυναμώσει την παρουσία και τον ρόλο του ως Ευρωβουλευτής.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, βλέπουμε τον Φειδία Παναγιώτου να καλεί τον κόσμο που θέλει να εργαστεί για εκείνον να στείλει την αίτησή του.

«Προσλαμβάνουμε, θα ανοίξουμε γραφείο στη Λευκωσία, δεν είναι online. Για εμένα προσωπικά δεν έχει πιο όμορφο πράγμα από το να δουλεύεις με άτομα παθιασμένοι, έχουν πάρα πολλές γνώσεις, και που προσπαθούν να φέρουν την αλλαγή σε αυτόν τον κόσμο. Η ομάδα μας αυτό είναι. Κάνε join σε ένα περιβάλλον που θα σε βοηθήσει να βελτιωθείς και ταυτόχρονα η δουλειά σου θα έχει μεγάλη σημασία και αποτέλεσμα στον κόσμο», λέει χαρακτηριστικα.

Δείτε την ανάρτηση:

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

