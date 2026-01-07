Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 65χρονου Χριστάκη στη Λεμεσό - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 07.01.2026 - 09:49
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 65χρονου Χριστάκη στη Λεμεσό - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο Χριστάκης Χριστοδούλου, 65 ετών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό, από χθες 06/01/2026.   

Ο 65χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου και κατά την αναχώρηση του φορούσε μαύρο παντελόνι, γκρίζο σακάκι και μαύρα παπούτσια.        

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.   

