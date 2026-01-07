Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 65χρονου Χριστάκη στη Λεμεσό - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Σήμερα η επίσημη ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας - Δείτε βίντεο από την άφιξη Ζελένκσι στην Κύπρο
Στραμμένα στη Λευκωσία είναι όλα τα βλέμματα, καθώς θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας.
Ο 65χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου και κατά την αναχώρηση του φορούσε μαύρο παντελόνι, γκρίζο σακάκι και μαύρα παπούτσια.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις