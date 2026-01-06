Νυκτουρία: Πόσες φορές είναι φυσιολογικό να σηκωνόμαστε τη νύχτα για να πάμε στο WC

Η νυκτουρία, δηλαδή η ανάγκη για ούρηση τη νύχτα, θα μπορούσε να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, που σχετίζονται με παράγοντες της καθημερινότητας. Ένας από αυτούς είναι η κατανάλωση νερού πολύ αργά το βράδυ ή καφεϊνούχων ποτών κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τη νοσοκόμα Davina Richardson, από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Bladder and Bowel UK. Συνεπώς, κάποιες απλές αλλαγές θα μπορούσαν να διορθώσουν το πρόβλημα.

Ωστόσο, εάν οι επισκέψεις στην τουαλέτα είναι συχνότερες, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει την ύπαρξη διαφόρων παθήσεων. Αυτές μπορεί να κυμαίνονται από απλές καταστάσεις, όπως μια ουρολοίμωξη, μέχρι πιο σοβαρές, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, ο καρκίνος του προστάτη ή ακόμα και καρδιακά προβλήματα.

Πώς αλλάζει με την ηλικία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τι θεωρείται «φυσιολογικό» όσον αφορά τη συχνότητα της νυχτερινής ούρησης αλλάζει με την ηλικία, καθώς οι ανάγκες του οργανισμού μεταβάλλονται. Για τους άνω των 70 ετών, δύο φορές το βράδυ είναι φυσιολογικό, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS). Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να διπλασιαστούν, μόλις πατήσετε τα 90, καθώς όταν το σώμα γερνάει παράγει λιγότερο αντιδιουρητική ορμόνη.

Πότε αποτελεί σημάδι ασθενειών

Στην περίπτωση, ωστόσο, που η συχνοουρία συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο ανησυχίας και προάγγελος κάποιας χρόνιας πάθησης. Συγκεκριμένα, το αυξημένο αίσθημα της δίψας, η απώλεια βάρους, και η θολή όραση σε συνδυασμό με τη συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη διαβήτη. Αυτό συμβαίνει επειδή το υψηλό σάκχαρο στο αίμα ενισχύει το αίσθημα της δίψας οδηγώντας σε συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα ερεθίζουν την ουροδόχο κύστη, προκαλώντας συχνοουρία.

Στην περίπτωση που η συχνή ανάγκη για ούρηση συνοδεύεται από πόνος στο στήθος, πρησμένους αστραγάλους και αυξημένο ιδρώτα, θα μπορούσε να αποτελεί σημάδι κάποιας καρδιακής πάθησης. Σύμφωνα με το NHS, μία καρδιακή πάθηση θα μπορούσε να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας πρήξιμο στους αστραγάλους. Αυτό το επιπλέον υγρό επιστρέφει στο αίμα και αποβάλλεται από τα νεφρά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη για ούρηση.

Τέλος, η νυκτουρία ενδεχομένως να οφείλεται σε ουρολοιμώξεις, σύμφωνα με το Bladder and Bowel UK. Συνήθως συνοδεύονται από αίσθημα καύσου, καθώς και θολά ή δύσοσμα ούρα. Άλλες πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν πέτρες στα νεφρά, υπερδραστήρια κύστη, ορισμένα φάρμακα, διαταραχές ύπνου ή υπερβολική κατανάλωση υγρών.

Πώς διορθώνεται;

Για την αντιμετώπιση της νυκτουρίας, συνιστάται να μειώσετε την κατανάλωση καφεΐνης, ανθρακούχων ποτών και αλκοόλ, να αποφεύγετε την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών τις βραδινές ώρες, καθώς και να περιορίσετε τη διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ειδικά αργά το βράδυ. Οι ειδικοί από το NHS συνιστούν να πίνετε το τελευταίο ποτήρι νερό στις 8 το βράδυ αντί για τις 10, χωρίς όμως να μειώσετε τη συνολική ποσότητα νερού που καταναλώνετε μέσα στην ημέρα.

Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση καλών συνηθειών ύπνου. Η νυκτουρία μπορεί να σχετίζεται με κακή ποιότητα ύπνου, καθώς όταν είστε ξύπνιοι ή βρίσκεστε σε ελαφρύ ύπνο, είναι πιο πιθανό να αντιληφθείτε την ανάγκη για ούρηση. Παρ’ όλα αυτά, εάν παρατηρείτε ότι επισκέπτεστε την τουαλέτα πιο συχνά από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ειδικοί συνιστούν να συμβουλευτείτε τον παθολόγο σας για περαιτέρω αξιολόγηση.

Πηγή: ygeiamou.gr