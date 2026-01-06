Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΝυκτουρία: Πόσες φορές είναι φυσιολογικό να σηκωνόμαστε τη νύχτα για να πάμε στο WC
ΥΓΕΙΑ

Νυκτουρία: Πόσες φορές είναι φυσιολογικό να σηκωνόμαστε τη νύχτα για να πάμε στο WC

 06.01.2026 - 22:35
Νυκτουρία: Πόσες φορές είναι φυσιολογικό να σηκωνόμαστε τη νύχτα για να πάμε στο WC

Αν παρατηρείτε ότι σηκώνεστε συχνά τη νύχτα για να επισκεφτείτε την τουαλέτα, το πιο πιθανό είναι να μην συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί είναι καθησυχαστικοί, καθώς εάν σηκώνεστε μόνο μια φορά τη νύχτα, θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό, ειδικά αν είστε κάτω των 60 ετών.

Η νυκτουρία, δηλαδή η ανάγκη για ούρηση τη νύχτα, θα μπορούσε να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, που σχετίζονται με παράγοντες της καθημερινότητας. Ένας από αυτούς είναι η κατανάλωση νερού πολύ αργά το βράδυ ή καφεϊνούχων ποτών κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τη νοσοκόμα Davina Richardson, από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Bladder and Bowel UK. Συνεπώς, κάποιες απλές αλλαγές θα μπορούσαν να διορθώσουν το πρόβλημα.

Ωστόσο, εάν οι επισκέψεις στην τουαλέτα είναι συχνότερες, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει την ύπαρξη διαφόρων παθήσεων. Αυτές μπορεί να κυμαίνονται από απλές καταστάσεις, όπως μια ουρολοίμωξη, μέχρι πιο σοβαρές, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, ο καρκίνος του προστάτη ή ακόμα και καρδιακά προβλήματα.

Πώς αλλάζει με την ηλικία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τι θεωρείται «φυσιολογικό» όσον αφορά τη συχνότητα της νυχτερινής ούρησης αλλάζει με την ηλικία, καθώς οι ανάγκες του οργανισμού μεταβάλλονται. Για τους άνω των 70 ετών, δύο φορές το βράδυ είναι φυσιολογικό, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS). Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να διπλασιαστούν, μόλις πατήσετε τα 90, καθώς όταν το σώμα γερνάει παράγει λιγότερο αντιδιουρητική ορμόνη.

Πότε αποτελεί σημάδι ασθενειών

Στην περίπτωση, ωστόσο, που η συχνοουρία συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο ανησυχίας και προάγγελος κάποιας χρόνιας πάθησης. Συγκεκριμένα, το αυξημένο αίσθημα της δίψας, η απώλεια βάρους, και η θολή όραση σε συνδυασμό με τη συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη διαβήτη. Αυτό συμβαίνει επειδή το υψηλό σάκχαρο στο αίμα ενισχύει το αίσθημα της δίψας οδηγώντας σε συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα ερεθίζουν την ουροδόχο κύστη, προκαλώντας συχνοουρία.

Στην περίπτωση που η συχνή ανάγκη για ούρηση συνοδεύεται από πόνος στο στήθος, πρησμένους αστραγάλους και αυξημένο ιδρώτα, θα μπορούσε να αποτελεί σημάδι κάποιας καρδιακής πάθησης. Σύμφωνα με το NHS, μία καρδιακή πάθηση θα μπορούσε να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας πρήξιμο στους αστραγάλους. Αυτό το επιπλέον υγρό επιστρέφει στο αίμα και αποβάλλεται από τα νεφρά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη για ούρηση.

Τέλος, η νυκτουρία ενδεχομένως να οφείλεται σε ουρολοιμώξεις, σύμφωνα με το Bladder and Bowel UK. Συνήθως συνοδεύονται από αίσθημα καύσου, καθώς και θολά ή δύσοσμα ούρα. Άλλες πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν πέτρες στα νεφρά, υπερδραστήρια κύστη, ορισμένα φάρμακα, διαταραχές ύπνου ή υπερβολική κατανάλωση υγρών.

Πώς διορθώνεται;

Για την αντιμετώπιση της νυκτουρίας, συνιστάται να μειώσετε την κατανάλωση καφεΐνης, ανθρακούχων ποτών και αλκοόλ, να αποφεύγετε την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών τις βραδινές ώρες, καθώς και να περιορίσετε τη διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ειδικά αργά το βράδυ. Οι ειδικοί από το NHS συνιστούν να πίνετε το τελευταίο ποτήρι νερό στις 8 το βράδυ αντί για τις 10, χωρίς όμως να μειώσετε τη συνολική ποσότητα νερού που καταναλώνετε μέσα στην ημέρα.

Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση καλών συνηθειών ύπνου. Η νυκτουρία μπορεί να σχετίζεται με κακή ποιότητα ύπνου, καθώς όταν είστε ξύπνιοι ή βρίσκεστε σε ελαφρύ ύπνο, είναι πιο πιθανό να αντιληφθείτε την ανάγκη για ούρηση. Παρ’ όλα αυτά, εάν παρατηρείτε ότι επισκέπτεστε την τουαλέτα πιο συχνά από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ειδικοί συνιστούν να συμβουλευτείτε τον παθολόγο σας για περαιτέρω αξιολόγηση.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων
Το έθιμο ορίζει... λουκουμάδες - Πώς να τους φτιάξεις στο σπίτι - Η τέλεια συνταγή από γνωστή Κύπρια τηλεμαγείρισσα
Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές
Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Antigoni Buxton για την Κύπρο - Θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά
Είχατε πάντα το όνειρο να ζήσετε στην Ιταλία; Ιδού η ευκαιρία - Σε αυτή την πόλη σας πληρώνουν το νοίκι
Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (06/01) του Τζόκερ

 06.01.2026 - 22:07
ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

  •  06.01.2026 - 16:14
Μυστήρια δηλητηρίαση: Λαμβάνονται νέες καταθέσεις - Δεν μπορεί να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο - Σύντομα εξελίξεις

Μυστήρια δηλητηρίαση: Λαμβάνονται νέες καταθέσεις - Δεν μπορεί να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο - Σύντομα εξελίξεις

  •  06.01.2026 - 14:33
Σοκαριστική καταγγελία: Πέθανε πόνυ για χάρη των χριστουγεννιάτικων χωριών

Σοκαριστική καταγγελία: Πέθανε πόνυ για χάρη των χριστουγεννιάτικων χωριών

  •  06.01.2026 - 15:24
Συμφωνία για «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία: Γαλλία και Βρετανία θα αναπτύξουν δικά τους στρατεύματα σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης

Συμφωνία για «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία: Γαλλία και Βρετανία θα αναπτύξουν δικά τους στρατεύματα σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης

  •  06.01.2026 - 21:15
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (06/01) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (06/01) του Τζόκερ

  •  06.01.2026 - 22:07
Πώς συνέβη η τραγωδία στις Σέρρες: Ο 16χρονος τον χτύπησε έξω από τη Μητρόπολη - Αύριο στον εισαγγελέα, συνελήφθη και η μητέρα του

Πώς συνέβη η τραγωδία στις Σέρρες: Ο 16χρονος τον χτύπησε έξω από τη Μητρόπολη - Αύριο στον εισαγγελέα, συνελήφθη και η μητέρα του

  •  06.01.2026 - 19:32
Σεξουαλικό σκάνδαλο: Ξανά στη δημοσιότητα βίντεο με τον Κολομβιανό πρόεδρο να απατά τη γυναίκα του

Σεξουαλικό σκάνδαλο: Ξανά στη δημοσιότητα βίντεο με τον Κολομβιανό πρόεδρο να απατά τη γυναίκα του

  •  06.01.2026 - 17:41
Φρενίτιδα για τις φόρμες που φορούσε ο Μαδούρο κατά τη σύλληψή του - Εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις και οι παραγγελίες - Φωτογραφία

Φρενίτιδα για τις φόρμες που φορούσε ο Μαδούρο κατά τη σύλληψή του - Εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις και οι παραγγελίες - Φωτογραφία

  •  06.01.2026 - 18:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα