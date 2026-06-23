«Για 5 ευρώ έσπασαν το αυτοκίνητο»: Καταγγελία-φωτιά για πάρκινγκ λεωφορείων στη Λεμεσό - Φωτογραφία

Σύμφωνα με ανάρτηση του επηρεαζόμενου οδηγού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να έσπασαν την κλειδαριά της πόρτας του αυτοκινήτου και να προκάλεσαν ζημιές στο όχημα, αφαιρώντας μικρό χρηματικό ποσό που βρισκόταν στο εσωτερικό.

Όπως αναφέρει, οι δράστες προκάλεσαν φθορές δυσανάλογες της λείας τους, καθώς,όπως ισχυρίζεται, έκλεψαν μόλις λίγα ευρώ σε κέρματα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι σύμφωνα με υπάλληλο του χώρου, παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, με καταγγελίες ακόμη και για κλοπές ελαστικών από σταθμευμένα οχήματα.

Ο πολίτης εκφράζει παράπονα για τα μέτρα ασφαλείας στον συγκεκριμένο χώρο και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σταθμεύουν τα οχήματά τους στην περιοχή.