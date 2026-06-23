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LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας – Η αγωγή και οι αλλαγές στην περιοδεία

 23.06.2026 - 09:13
Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας – Η αγωγή και οι αλλαγές στην περιοδεία

Όλα ξεκίνησαν από το πλατό του σόου Just The 2 Of Us.

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