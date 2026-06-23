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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εντοπίστηκαν κρυμμένα τσιγάρα σε συρόμενη οροφή οχήματος στη Δερύνεια - Δείτε φωτογραφίες

 23.06.2026 - 09:16
Εντοπίστηκαν κρυμμένα τσιγάρα σε συρόμενη οροφή οχήματος στη Δερύνεια - Δείτε φωτογραφίες

Σειρά παραβάσεων εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις 21 και 22 Ιουνίου 2026.

Σ'υμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 21 Ιουνίου, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ελέγχου οχημάτων που οδηγούσαν μία Ελληνοκύπρια και δύο αλλοδαποί, εντοπίστηκαν ζωικά προϊόντα τα οποία μεταφέρονταν κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση κατασχέθηκαν 1,6 κιλά γιαούρτι και 500 ml αϊράνι. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 900 γραμμάρια σαλάμι, 900 γραμμάρια νωπό κοτόπουλο, 700 γραμμάρια τυρί και 900 ml αϊράνι, ενώ στην τρίτη περίπτωση κατασχέθηκαν 1,4 κιλά γιαούρτι, 4 λίτρα γάλα και 1,9 λίτρα αϊράνι.

Όλα τα προϊόντα κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταστροφή τους.

Εξάλλου, στις 22 Ιουνίου, κατά τον έλεγχο οχήματος στο ίδιο σημείο διέλευσης, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα καπνικά προϊόντα στη συρόμενη οροφή του οχήματος.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι συσκευασίες δεν έφεραν τις απαιτούμενες προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που υποδήλωνε ότι τα προϊόντα ήταν αδασμολόγητα.

Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα κούτες τσιγάρων των 200 τεμαχίων η καθεμία, καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 225 γραμμαρίων.

Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό και την απόδοση του οχήματος, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους 720 ευρώ.

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