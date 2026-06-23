Δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν τα έργα και τους βανδάλισαν το πάρκο - Οργή στη Λευκωσία - Φωτογραφίες

Έντονη αγανάκτηση εκφράζει πολίτης για τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν σε δημοτικό πάρκο της Λευκωσίας, λίγες μόλις ημέρες μετά τις εργασίες αναβάθμισης και δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παγκάκια, πινακίδες και άλλες υποδομές του πάρκου έχουν καλυφθεί με συνθήματα και γκράφιτι, προκαλώντας απογοήτευση στους κατοίκους της περιοχής.

Ο πολίτης, με σαρκαστική διάθεση, σχολιάζει ότι «μόλις τελείωσε η δενδροφύτευση, βάφτηκαν τα παγκάκια και τοποθετήθηκαν οι πινακίδες, εμφανίστηκαν οι “interior designers” της πόλης».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία για τέτοιες ενέργειες, προτείνοντας όσοι προβαίνουν σε βανδαλισμούς να επιβαρύνονται με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών.

Όπως σημειώνει, το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με δημόσιους χώρους που ανακαινίζονται με χρήματα των φορολογουμένων να μετατρέπονται ξανά σε στόχο βανδαλισμών μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

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