Χάθηκαν τα ίχνη 14χρονης στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

Η 14χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.55μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε κοντό τζιν παντελονάκι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.