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LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Μετακομίζει στην Κύπρο μετά το θάνατο της Μαστροκώστα

 23.06.2026 - 09:58
Βικτώρια Δέλλα: Μετακομίζει στην Κύπρο μετά το θάνατο της Μαστροκώστα

H νεαρή κοπέλα δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη ζωή της.

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