Βικτώρια Δέλλα: Μετακομίζει στην Κύπρο μετά το θάνατο της Μαστροκώστα

Από το «Κράτος Μαφία» στις Προεδρικές Εκλογές του 2028- Η ώρα του Αναστασιάδη και ο πόλεμος ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ που μόλις άρχισε
Η δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει σήμερα στις 11.00 ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων μηνών. Όχι μόνο επειδή θα επιχειρήσει να απαντήσει στα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», αλλά και επειδή η συζήτηση που έχει ανοίξει, ξεπερνά κατά πολύ το πρόσωπό του.