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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία συγκάλυψη για κανένα» – Παρέμβαση ΔΗΣΥ για το πόρισμα και αιχμές κατά ΑΚΕΛ

 23.06.2026 - 16:08
«Καμία συγκάλυψη για κανένα» – Παρέμβαση ΔΗΣΥ για το πόρισμα και αιχμές κατά ΑΚΕΛ

Νέο πολιτικό μέτωπο ανοίγει γύρω από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, με τον ΔΗΣΥ να ζητά τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και να εξαπολύει παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ.

Αυτούσια η ανακοίνωση ΔΗΣΥ για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και απάντηση στο ΑΚΕΛ

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αταλάντευτη θέση του για πλήρη διερεύνηση των πιθανών αδικημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Καμία συγκάλυψη για κανένα. Ουδέποτε διαχωρίσαμε «σε δικούς μας» και άλλους.

Καλούμε το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή. Με σαφές χρονοδιάγραμμα για γρήγορη και ουσιαστική διερεύνηση.

Σεβόμαστε τα πορίσματα, τους θεσμούς, τις αρχές της δικαιοσύνης και τους κανόνες του κράτους δικαίου, καθώς και το δικαίωμα υπεράσπισης κάθε πολίτη.

Στο ΑΚΕΛ αδυνατούν να αντιληφθούν τη δική μας στάση αρχών. Επειδή η αμαρτωλή προϊστορία τους δείχνει πλήρη ασέβεια στα πορίσματα όταν πρόκειται για «δικούς» τους, αλλά και πλήρη ασέβεια σε αποφάσεις των δικαστηρίων.

Όσο και αν προσπαθεί το ΑΚΕΛ να αυτό-αθωωθεί για την καταστροφική του πενταετία, αυτό που έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη των συμπολιτών μας είναι ένα: πως τη μία φορά που κυβέρνησαν κατέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις. Και ότι είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός που έβγαλε την κοινωνία και την οικονομία από το αδιέξοδο.

 Αυτό που δίδαξε το ΑΚΕΛ είναι την ασέβεια στα πορίσματα και την αμετροέπεια στην καταστροφή που προκάλεσε.

Δεν δικαιούται να πετροβολεί χωρίς μια απλή απολογία για τα δεινά που προκάλεσε και χωρίς μεταμέλεια για τα πορίσματα που αναθεμάτισε.

 

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Με μία εκτενή και προσεκτικά δομημένη διάσκεψη Τύπου, πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ωστόσο, πέρα από την απόρριψη των ισχυρισμών που τον αφορούν, το βασικό μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ένα: Η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση.

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