Υπέρ δύο κρατών στην Κύπρο ο Μπαχτσελί, «αδιαπραγμάτευτες» οι τουρκικές εγγυήσεις λέει

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «η πραγματικότητα στην Κύπρο είναι δύο έθνη, δύο κράτη και δύο ξεχωριστές κυρίαρχες βουλήσεις», απορρίπτοντας τις μέχρι σήμερα φόρμουλες επίλυσης του Κυπριακού και τις διαπραγματεύσεις στη βάση ομοσπονδιακής λύσης.

Ο Μπαχτσελί δήλωσε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να παραδώσει, όπως είπε, «τον αγώνα των Τουρκοκυπρίων σε φθαρμένες φόρμουλες, ατέρμονες καθυστερήσεις και παιχνίδια της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτη» την αποτελεσματική και πραγματική εγγύηση της Τουρκίας στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι αυτή στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις Συμφωνίες Εγγυήσεως.

«Όσοι επιχειρούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματική και πραγματική εγγύηση της Τουρκίας είτε έχουν ξεχάσει τους αγώνες επιβίωσής μας σε αυτά τα εδάφη είτε θέλουν να τους κάνουν να ξεχαστούν», ανέφερε.

Ο ηγέτης του MHP προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν εγκατέλειψε και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους «στη μεροληψία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κακομαθημένη συμπεριφορά του διδύμου Ελλάδας-Ελληνοκυπρίων».

Χαρακτήρισε το ψευδοκράτος «προκεχωρημένο φυλάκιο του μεγάλου τουρκικού έθνους στο θαλάσσιο μέτωπο», «ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας στο νότιο μέτωπο» και «αναπόσπαστο κομμάτι του ορίζοντα της Γαλάζιας Πατρίδας». «Η Τουρκία δεν είναι θεατής στις δικές της θάλασσες», δήλωσε.

Ο κ. Μπαχτσελί αναφέρθηκε στην εισβολή του 1974 και ισχυρίστηκε ότι η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση κατέστησε την Τουρκία εγγυήτρια «όχι μόνο των Τούρκων του νησιού, αλλά και της ειρήνης και της ισορροπίας». Κατηγόρησε όσους παρουσιάζουν την ΕΟΚΑ ως οργάνωση αγώνα για ανεξαρτησία και το αίτημα της Ένωσης ως έκφραση αυτοδιάθεσης, υποστηρίζοντας ότι αγνοούν τα γεγονότα της περιόδου 1963-1974 και την «τουρκοκυπριακή αντίσταση».

Συνέδεσε εξάλλου την πολιτική της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη «Μεγάλη Ιδέα» και τον «ελληνοκυπριακό και ελληνικό επεκτατισμό».

Υποστήριξε ότι υπάρχουν ακόμη δυνάμεις που «κρατούν στις παλάμες τους τις στάχτες των παθών του Βυζαντίου» και αναζητούν το μέλλον τους «στους χάρτες της Μεγάλης Ιδέας που έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια της Ιστορίας».

Κατηγόρησε την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι παρουσιάζουν τη «Γαλάζια Πατρίδα» ως επιθετική πολιτική, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως παράνομο και την τουρκοκυπριακή αξίωση για κυριαρχική ισότητα ως αποσχιστική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος αυτής της πολιτικής είναι ο περιορισμός της Τουρκίας στον Κόλπο της Αττάλειας.

Ο Πρόεδρος του MHP χαρακτήρισε το Αιγαίο Πέλαγος «γαλάζια πύλη της Ανατολίας προς την Ανατολική Μεσόγειο», καθώς και σημείο αναφοράς των τουρκικών θαλάσσιων διεκδικήσεων.

Υποστήριξε ότι το Αιγαίο αποτελεί «ζωτικό χώρο των Τουρκοκυπρίων», επίκεντρο των ενεργειακών εξισώσεων και βασικό στοιχείο των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας που διεκδικεί η Άγκυρα.

Παρουσίασε επίσης τη «Γαλάζια Πατρίδα» ως τη θαλάσσια έκφραση του τουρκικού Εθνικού Όρκου, του λεγόμενου Misak-ı Milli.

«Το διαχρονικό λάθος του ελληνοκυπριακού-ελληνικού διδύμου ήταν η λανθασμένη ανάγνωση της τουρκικής υπομονής», είπε. «Εξέλαβαν τη σιωπή των Τούρκων ως διστακτικότητα και την αναζήτηση της διπλωματίας ως αδυναμία. Διαψεύστηκαν κάθε φορά και διαψεύδονται και σήμερα», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπαχτσελί εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι παρέδωσε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας «στα βέτο των Ελληνοκυπρίων και των Ελλήνων», σε πολιτικές προκαταλήψεις και σε ιδεολογικά στερεότυπα.

Αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της απελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου, στην εκκρεμότητα επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης και στο πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων από το 2018.

Ο Πρόεδρος του MHP χαρακτήρισε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «κείμενο σχεδιασμένο με στραβό χάρακα» και κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι επιχειρούν να παρέμβουν στις δικαστικές διαδικασίες της Τουρκίας.

«Η ανώτατη τουρκική Δικαιοσύνη δεν λαμβάνει αποφάσεις υπό την αιγίδα εκθέσεων που συντάσσονται στις αίθουσες των Βρυξελλών», δήλωσε.

«Όλοι να προσέχουν τα βήματά τους, να γνωρίζουν τα όριά τους και να μάθουν καλά τη θέση τους», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπαχτσελί επέκρινε επίσης τις αναφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Εστίες των Γκρίζων Λύκων, κάνοντας λόγο για «επιχείρηση ποινικοποίησης» του τουρκικού εθνικισμού.

Προειδοποίησε ακόμη ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει «κατά μέτωπο» όποιον επιχειρήσει να αμφισβητήσει, όπως είπε, την κυριαρχία και τα δικαιώματά της, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Σε όσους προσπαθούν να τα βάλουν με το τουρκικό έθνος, θα τους διδάξουμε ποιοι είμαστε, χτυπώντας τους στο κεφάλι», ανέφερε.