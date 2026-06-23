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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα: Ξύπνησαν και βρήκαν το ακίνητό τους σε ξένα χέρια

 23.06.2026 - 16:19
Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα: Ξύπνησαν και βρήκαν το ακίνητό τους σε ξένα χέρια

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σχετικά με τα αδικήματα της συνωμοσίας για καταδολίευση, δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσίας που ανήκει σε άλλον, καταρτισμού εγγράφων χωρίς εξουσία και άλλα, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 15/6/2026, από δύο πρόσωπα ηλικίας 61 και 63 ετών, σύμφωνα με τους οποίους,  ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή της Λευκωσίας του οποίου είναι ιδιοκτήτες, μεταβιβάστηκε σε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση τους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον γυναίκας ηλικίας 56 ετών, η οποία συνελήφθη στις 18/6/2026 και την ίδια ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης της.

Από περαιτέρω διερεύνηση, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον άλλων δύο προσώπων ηλικίας 62 και 76 ετών.

Οι δύο συνελήφθησαν στις 21 και 22 Ιουνίου, 2026 αντίστοιχα, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του ενώ ο 76χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εναντίον του οποίου επίσης εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.  

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.  

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