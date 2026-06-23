ΔΗΣΥ: Απαντάει στο ΑΚΕΛ και στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες

Επιβεβαιώνει επίσης πως τίποτα άλλο δεν το ενδιαφέρει εκτός από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Μπροστά σε αυτό τον στόχο, γίνονται καθημερινά ολοένα και πιο αδίσταχτοι.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σέβεται τα πορίσματα και τις διαδικασίες του κράτους δικαίου. Ζητά πλήρη διερεύνηση και δεν συγκαλύπτει τίποτα. Το ΑΚΕΛ, δεν εξηγείται διαφορετικά, κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.

Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες: δεν θα επιτρέψουμε στο ΑΚΕΛ να αποσταθεροποιήσει το κράτος μας, μόνο και μόνο για να αναρριχηθεί ξανά στην εξουσία.