ΑΚΕΛ: Επιστρέφει τα πυρά: Στον θλιβερό ρόλο του υπερασπιστή του Ν. Αναστασιάδη παραμένει ο ΔΗΣΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Καμία συγκάλυψη για κανένα» – Παρέμβαση ΔΗΣΥ για το πόρισμα και αιχμές κατά ΑΚΕΛ

Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ σε νέα του ανακοίνωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν άντεξε να κρύβεται και να προσποιείται. Επιβεβαιώθηκε κι επίσημα σήμερα ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα παραμείνει στον θλιβερό ρόλο του δικηγόρου και υπερασπιστή του Αναστασιάδη.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σε παρέμβαση του στο ΟΜΕΓΑ απεφάνθη ότι οι απαντήσεις του Νίκου Αναστασιάδη είναι πειστικές και ότι τα ευρήματα της Αρχής είναι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί. Με ανάλογη σοβαρότητα, η Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου μιλώντας στο ΡΙΚ, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το ΑΚΕΛ είναι εκτός δημοκρατικού τόξου, επειδή απαιτεί κάθαρση και παραίτηση του ΓΕ και ΒΓΕ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μάχη μεταξύ κομμάτων, ούτε είναι αντιπαράθεση μεταξύ του Ν. Αναστασιάδη και του πρώην συνεργάτη του, Μ. Δρουσιώτη. Είναι μάχη της κοινωνίας απέναντι στο σύστημα Αναστασιάδη, το γαϊτανάκι δηλαδή διαπλοκής και συγκάλυψης. Είναι η αναμέτρηση του κράτους δικαίου που θέλουμε για τον τόπο μας με το «κράτος-μαφία» που στήθηκε από την περασμένη δεκαετία. Είναι μάχη καθολικά του κυπριακού λαού απέναντι σε μια διαπλεκόμενη ελίτ που απομυζά τον τόπο.