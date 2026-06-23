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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

 23.06.2026 - 17:30
Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

Ο Φειδίας Παναγιώτου, ως Πρόεδρος κόμματος, ζητάει από αστυνομικούς να κάνουν αιτήσεις ώστε να επιλέξει ποιοι θα είναι αυτοί που θα τον φρουρούν.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο X, ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρει: «Είσαι αστυνομικός; Αν βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Τώρα που είμαι αρχηγός κόμματος, δικαιούμαι κάποιους αστυνομικούς να τους έχω μαζί μου να με προσέχουν. Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους αστυνομικούς που θα με προσέχει και έχεις τα προσόντα, δηλαδή πολλά χρόνια εμπειρίας και αποδείξεις μέσω του βιογραφικού σου ότι μπορείς πραγματικά να με προσέχεις, τότε θα χαρώ να κάνεις αίτηση στον σύνδεσμο».

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