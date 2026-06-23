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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το βράδυ, «σκαρφαλώνει» κι άλλο τη μέρα – Δροσιά στα ορεινά από μεμονωμένη βροχή

 23.06.2026 - 17:10
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το βράδυ, «σκαρφαλώνει» κι άλλο τη μέρα – Δροσιά στα ορεινά από μεμονωμένη βροχή

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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Με μία εκτενή και προσεκτικά δομημένη διάσκεψη Τύπου, πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ωστόσο, πέρα από την απόρριψη των ισχυρισμών που τον αφορούν, το βασικό μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ένα: Η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση.

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