Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το βράδυ, «σκαρφαλώνει» κι άλλο τη μέρα – Δροσιά στα ορεινά από μεμονωμένη βροχή

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.