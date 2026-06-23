Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται έξι ηλεκτρικά μπρίκια για κυπριακό καφέ από την εγχώρια αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή ακόμη και πυρκαγιά, με τις αρμόδιες αρχές να συστήνουν την επιστροφή τους στους προμηθευτές ή τα σημεία πώλησης.

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Καφετιέρα κυπριακού καφέ – MARADO / MA-1639 (Αρ. ΕΑΗ-2026-031/ 06-2026)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίο έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, ο διανομέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.



Προϊόν

Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

Εμπορική επωνυμία: MARADO

Μοντέλο: MA-1639

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 600 W, 50-60 Hz

Εισαγωγέας: NEW NORTON

Διανομέας: A. LAZANIAS TRADING LTD (Tηλ. 25342023)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – VICKO / TY–S105E6 (Αρ. ΕΑΗ-2026-005 / 06-2026)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίο έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας και ο διανομέας έχουν προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.



Προϊόν

Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

Εμπορική επωνυμία: VICKOΜοντέλο: TY-S105E6

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: VICKO Ελλάδας

Διανομέας: VICKO Chrismo homeware LTD (τηλ. 22038522)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – VICKO / HCP-002 χωρίς αισθητήρα υπερχείλισης (Αρ. ΕΑΗ-2026-006 / 06-2026)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίo έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας και ο διανομέας έχουν προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.



Προϊόν

Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

Εμπορική επωνυμία: VICKO

Μοντέλο: HCP-002 χωρίς αισθητήρα υπερχείλισης

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 800 -1000 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: VICKO Ελλάδας

Διανομέας: VICKO Chrismo homeware LTD (τηλ. 22038522)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – VICKO / DC-2010 (Αρ. ΕΑΗ-2026-008 / 06-2026)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίo έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας και ο διανομέας έχουν προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.



Προϊόν

Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

Εμπορική επωνυμία: VICKO

Μοντέλο: DC-2010

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: VICKO Ελλάδας

Διανομέας: VICKO Chrismo homeware LTD (τηλ. 22038522)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – MARADO / MA-1631 (Αρ. ΕΑΗ-2026-032 / 06-2026)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίo έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας και ο διανομέας έχουν προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.



Προϊόν

Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

Εμπορική επωνυμία: MARADO

Μοντέλο: MA-1631

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 600 W, 50-60 Hz

Εισαγωγέας: Tessabit Ltd

Email: [email protected]

Διανομέας: Υπεραγορά Ξενής (τηλ. 23821485)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – comfort / ELECTRIC POT CM2039 (Αρ. ΕΑΗ-2026-026 / 06-2026)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίo έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας και ο διανομέας έχουν προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.



Προϊόν

Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

Εμπορική επωνυμία: comfort

Μοντέλο: ELECTRIC POT CM2039

Χώρα κατασκευής: Κίνα

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 730-870 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: P & D CHADJIGEORGIOU

Διανομέας: ANDREAS LAZANIAS TRADING LIMITED (Τηλ. 25332814)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στον διανομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης. Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).