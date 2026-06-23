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Εκπαίδευση με Προοπτική Εργοδότησης: Ξεκίνησε ο 4ος Κύκλος του Επιχορηγημένου Προγράμματος Κατάρτισης Κρεοπωλών

 23.06.2026 - 16:26
Εκπαίδευση με Προοπτική Εργοδότησης: Ξεκίνησε ο 4ος Κύκλος του Επιχορηγημένου Προγράμματος Κατάρτισης Κρεοπωλών

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο νέος κύκλος του Επιχορηγημένου Προγράμματος Κατάρτισης Κρεοπωλών, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών για τον κλάδο με προοπτικές εργοδότησης.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τα Προγράμματα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege και τη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Καθιερωμένο πλέον ως μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του κρεοπωλείου στην Κύπρο, το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας διατηρώντας ένα επάγγελμα με διαχρονική αξία. Μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε έναν τομέα με αυξημένη ζήτηση για καταρτισμένο προσωπικό.

Το πρόγραμμα είναι ταχύρρυθμο και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση ώστε στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες να είναι προετοιμασμένοι αποτελεσματικά για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, με μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια του Intercollege και των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων καθηγητών και έμπειρων επαγγελματιών.

Μέχρι σήμερα όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση στον κλάδο, ενώ ορισμένοι προχώρησαν ακόμη και στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και αποδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, των Προγραμμάτων Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege και της Μονάδας Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη στήριξη της κοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πιστοποιητικό του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Επιπέδου 4 (CyQF/EQF Level 4) αποκτώντας σημαντικό επαγγελματικό πλεονέκτημα και αυξημένες προοπτικές εργοδότησης τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών τελεί υπό την υποστήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών και αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση ενός επαγγέλματος ζωτικής σημασίας για τον επισιτιστικό τομέα.

Οι διοργανωτές καλωσορίζουν τους νέους εκπαιδευόμενους και τους εύχονται κάθε επιτυχία στη διάρκεια των σπουδών τους και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

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