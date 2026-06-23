Νέο leak για το iPhone 18 Pro: Η κάμερα που περίμεναν όλοι έρχεται

Η αλλαγή σημαίνει μεγαλύτερο φυσικό μέγεθος για το βασικό module της κάμερας, με αποτέλεσμα το camera bump να γίνεται πιο παχύ κατά περίπου 2mm σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Τι αλλάζει στην κύρια κάμερα

Η αναβάθμιση δεν αφορά απλώς κάποια βελτίωση λογισμικού, αλλά αλλαγή στη φυσική διάταξη του φακού. Το βασικό module θα είναι μεγαλύτερο και αυτό εξηγεί την αύξηση του πάχους στην προεξοχή της κάμερας. Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, πρόκειται για σχεδιαστική επιλογή που εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό και όχι για τυχαία διαφορά.

Το iPhone 18 Pro και το iPhone 18 Pro Max φημολογούνται εδώ και καιρό ότι θα αποκτήσουν κύρια κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα (variable aperture). Αυτό το χαρακτηριστικό από μόνο του θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αύξηση μεγέθους, καθώς ο μηχανισμός που ρυθμίζει το άνοιγμα του φακού απαιτεί περισσότερο χώρο. Το variable aperture επιτρέπει στην κάμερα να προσαρμόζει το διάφραγμα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, δίνοντας μεγαλύτερο έλεγχο στο θόλωμα του φόντου.

Πιθανώς και μεγαλύτερος αισθητήρας

Πέρα από το μεταβλητό διάφραγμα, υπάρχει και δεύτερη πιθανή εξήγηση για το επιπλέον πάχος. Ο ίδιος ο αισθητήρας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, κάτι που θα συνέβαλε σαφώς στο αυξημένο μέγεθος του module. Ένας μεγαλύτερος αισθητήρας συλλέγει περισσότερο φως, βελτιώνοντας την ποιότητα των φωτογραφιών ιδίως σε χαμηλό φωτισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση γύρω από τη χρησιμότητα αυτής της αναβάθμισης παραμένει ανοιχτή. Κάποιοι θεωρούν ότι σε ένα τόσο μικρό σύστημα κάμερας, η πραγματική διαφορά θα φανεί κυρίως από έναν μεγαλύτερο αισθητήρα και λιγότερο από το μεταβλητό διάφραγμα.

Πότε έρχονται τα νέα μοντέλα

Το iPhone 18 Pro και το iPhone 18 Pro Max αναμένεται να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο, μαζί με το iPhone Ultra. Αντίθετα, το βασικό iPhone 18 και το iPhone 18e — πιθανώς και το iPhone Air 2 — φέρονται να καθυστερούν, με την κυκλοφορία τους να τοποθετείται την επόμενη άνοιξη σύμφωνα με πολλαπλές φήμες.

Όσοι ενδιαφέρονται για την αυτονομία, αξίζει να σημειωθεί ότι το iPhone 18 Pro φημολογείται πως θα προσφέρεται σε δύο διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας. Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη iPhone 17 καλό είναι να ελέγξουν ένα κρίσιμο update που αφορά τη φόρτιση.

Μια κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα και ενδεχομένως μεγαλύτερο αισθητήρα είναι από τις λίγες αναβαθμίσεις που φαίνονται πραγματικά στη φωτογραφία, όχι μόνο στα χαρτιά. Το αντίτιμο των 2mm επιπλέον πάχους στην προεξοχή είναι μάλλον αμελητέο μπροστά στο όφελος, αφού οι περισσότεροι χρήστες ούτως ή άλλως βάζουν θήκη. Αν σκέφτεσαι αναβάθμιση κυρίως για την κάμερα, αυτή η χρονιά μοιάζει να αξίζει την αναμονή — αρκεί βέβαια οι φήμες να βγουν αληθινές.

Πηγή: techblog.gr