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Δύτης βρήκε χρυσό σταυρό αξίας 3 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο: Χρόνια αργότερα κλάπηκε και αντικαταστάθηκε με πλαστικό

 06.08.2026 - 11:19
Δύτης βρήκε χρυσό σταυρό αξίας 3 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο: Χρόνια αργότερα κλάπηκε και αντικαταστάθηκε με πλαστικό

Ένας δύτης ανακάλυψε σε ισπανικό ναυάγιο του 1592 έναν χρυσό σταυρό με επτά σμαράγδια αξίας εκατομμυρίων, χρόνια αργότερα εκλάπη και χάθηκε για πάντα.

Στη δεκαετία του 1950, ο Βρετανός δύτης και κυνηγός θησαυρών Τέντι Τάκερ ανακάλυψε ένα από τα σημαντικότερα ναυάγια στην ιστορία των υποβρύχιων εξερευνήσεων.

Ο Τάκερ, πρώην δύτης του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, είχε εντοπίσει περισσότερα από 100 ναυάγια στα νερά γύρω από τις Βερμούδες. Όμως τίποτα δεν συγκρινόταν με το ισπανικό γαλεόνι San Pedro, που βυθίστηκε το 1592. Κατά τη διάρκεια των ερευνών του, εντόπισε χρυσές ράβδους, νομίσματα και άλλα αντικείμενα, μέχρι τη στιγμή που ανακάλυψε το πιο πολύτιμο εύρημα.

Ο χρυσός σταυρός με τα επτά σμαράγδια

Σε μια κατάδυση περίπου 9 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο Τάκερ μετακίνησε ένα κομμάτι ξύλου από το ναυάγιο και αντίκρισε έναν σταυρό θαμμένο στην άμμο. Ήταν κατασκευασμένος από χρυσό 22 καρατίων και έφερε επτά μεγάλα σμαράγδια. «Ήταν φωτεινός χρυσός, τον σήκωσα, τον γύρισα και είδα τα σμαράγδια», είχε περιγράψει ο ίδιος την ανακάλυψη.

Tucker's Cross

Ο σταυρός, γνωστός πλέον ως Tucker’s Cross, είχε μήκος περίπου 7,5 εκατοστά και θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα που ανασύρθηκαν ποτέ από ναυάγιο. Μετά την ανακάλυψη, ο σταυρός προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον. Ειδικός του Ινστιτούτου Smithsonian τον εκτίμησε το 1959 στα 250.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια σήμερα. Ο Τάκερ τελικά πούλησε ολόκληρη τη συλλογή από το ναυάγιο San Pedro στην κυβέρνηση των Βερμούδων, μαζί και τον πολύτιμο σταυρό.

Η κλοπή πριν από την επίσκεψη της βασίλισσας Ελισάβετ

Η περιπέτεια όμως του σταυρού δεν τελείωσε εκεί, μιας και το 1975, πριν από προγραμματισμένη επίσκεψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο Ναυτικό Μουσείο των Βερμούδων, ο σταυρός μεταφέρθηκε για έκθεση. Όταν ο Τάκερ τον είδε ξανά, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο σταυρός φαινόταν διαφορετικός και πολύ πιο θαμπός, όταν τον άγγιξε, η μπογιά ξεκόλλησε από πάνω του. Οι κλέφτες είχαν αντικαταστήσει το ανεκτίμητο χρυσό κόσμημα με μια πλαστική απομίμηση, τόσο πρόχειρη που η μπογιά δεν είχε στεγνώσει πλήρως.

Η κλοπή παρέμεινε άλυτη, παρά τις έρευνες του FBI και της Interpol, ο πραγματικός χρυσός σταυρός δεν εντοπίστηκε ποτέ. Ο Τέντι Τάκερ πέθανε το 2014, σε ηλικία 89 ετών, έχοντας χαρακτηρίσει τον σταυρό ως το σημαντικότερο εύρημα της ζωής του.

 

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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