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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παραλίγο τραγωδία στη Λευκωσία: Ξέχασε την κατσαρόλα στη φωτιά και παραλίγο να καεί ολόκληρο το διαμέρισμα

 06.08.2026 - 08:55
Παραλίγο τραγωδία στη Λευκωσία: Ξέχασε την κατσαρόλα στη φωτιά και παραλίγο να καεί ολόκληρο το διαμέρισμα

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (5/8) σε διαμέρισμα τύπου στούντιο στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 20:23 και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού Πύλης Πάφου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:46.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από μαγειρικό σκεύος που είχε ξεχαστεί στην κουζίνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του διαμερίσματος.

Πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, γείτονας επιχείρησε να περιορίσει τις φλόγες, ενώ ο ένοικος κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το διαμέρισμα, πριν η πυρκαγιά λάβει διαστάσεις.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και σε έλεγχο του χώρου, ενώ από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

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